何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽

現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。



翻查資料，罪名來自 4 宗反修例集會案。何俊仁今年 5 月亦就其中 3 案的定罪，被律師紀律審裁組裁定違紀罪成，吊銷其律師資格 3 個月。

憲報：吊銷何俊仁公證人執業資格 7 年

憲報周五指，公證人紀律審裁組於 2025 年 10 月 21 日，裁定對何俊仁的 4 項申訴證明屬實，而有關申訴指他於 2021 年 4 月 9 月就多項未經批准集結罪行被定罪，違反《法律執業者條例》，即何俊仁在進行其公證工作時或在其他情況下，作出損害司法公正，或不誠實的，或其他有損公證人信譽的行為。

審裁組指，決定就上述情況，由同日起計吊銷何俊仁公證人執業資格 7 年。何另須付相關事務費。

3 宗集結案 何認罪判囚

翻查資料，何俊仁於 2019 至 2020 年共涉及 3 宗集會案。其中在 2019 年 10 月 1 日的灣仔集結案中，何俊仁承認各一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」罪，被判囚 18 個月。

案情指，何俊仁等 4 人在 2019 年 9 月 30 日，於終審法院外召開記者會，煽惑他人同年 10 月 1 日，參與由銅鑼灣遊行至中環的活動，而何最終有出席。

在同年 10 月 20 日的九龍遊行案中，何承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，判囚 16 個月，與灣仔案的刑罰同期執行。

案情指，時任民陣副召集人陳皓桓，於 2019 年 10 月 14 日，就同月 20 日在尖沙咀舉行的遊行，遞交「舉行公眾集會／遊行意向通知書」書，但被警方反對。陳就此在同月 19 日，於終院外見記者，何俊仁有份出席，並手持「五大訴求，缺一不可」橫額。

而在 2020 年六四集會案中，何俊仁承認各一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」罪，判囚 10 個月，與前述兩案的刑罰同期執行。

何俊仁目前就「支聯會被指煽動顛覆案」還押，他一度獲准擔保，其後被指違反保釋條件，再被收押，至今還押逾 1,300 天。案件經兩度押後，預定 2026 年 1 月底開審（見報道）。

另涉 8.18 流水式集會案

終極敗訴維持一罪成

另在 2019 年 8 月 18 日的維園流水式集會案，何俊仁否認「組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」，原審時被裁定兩罪罪成，判監 12 個月、緩刑 24 個月。

上訴庭其後改裁「組織」罪不成立，「參與」罪維持定罪。終審法院在 2024 年 8 月裁定何等人終極敗訴，維持上訴庭判決。

何早前被吊銷律師牌照 3 個月

何俊仁在 2025 年 5 月，亦被律師紀律審裁組，就上述 3 宗集會案（不包括 8.18 流水式集會案），被吊銷其律師執業資格 3 個月，另須就相關事務費支付逾 18 萬元。

當時憲報引述審裁組指，何俊仁未有恰當規範自己的言行，並且以相當可能令行業聲譽受損的方式行事，亦作出與律師身分不符的行為，違反普通法，因而損害了其誠信、信譽及行業聲譽。

