lululemon年末大減價低至3折
何偉豪今舉殯安葬浩園 過百市民公眾悼念區致哀：香港人以他為榮 靈車抵宏福苑路祭︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消防員何偉豪在大埔宏福苑大火殉職，消防處今日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮官方儀式不對公眾開放，儀式後靈車會到大埔宏福苑苑路祭，最後前往和合石「浩園」進行安葬儀式。在殯儀館的公眾悼念區和靈車路線，有過百市民前來，向何偉豪最後致意。
喪禮官方儀式於上午10時開始，儀式不對公眾開放，只供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦有出席。上午8時許已有市民前來世界殯儀館悼念。
市民胡先生表示，感謝何偉豪先生無私奉獻，「香港人會以他為榮，他值得永遠安葬浩園」。
市民關小姐表示，上午六時許已經來到殯儀館鞠躬，會流到十時許，直至目送靈車出殯，送別何偉豪。她說：「他為了我們犧牲，對他們的家人既悲哀亦光榮」。
靈車沿途街道擠滿市民
上午10時半，儀式結束後，靈車伴隨紀律部隊銀樂隊奏樂，靈車緩緩駛出。政府官員及消防人員將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。靈車途經路線包括溫思勞街等，都擠滿送別何Sir的市民。有市民手持白花，啜泣低聲說再見。
宏福苑舉行路祭
靈車路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路——元洲仔段，約11時抵達大埔宏福苑進行路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。
靈車之後會於上午11時半分抵達沙田消防局，由處展楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。
未婚妻花圈：不思量，自難忘
何偉豪昨日在(18日)於紅磡世界殯儀館設靈，靈堂中央掛着「浩氣長存」橫匾，遺照前方放有何偉豪未婚妻的心形花圈，花圈上寫著：「不思量，自難忘」。殯儀館外放滿花牌，當中不少來自政界和政府部門，包括勞工處、消防處、勞福局、懲教署、民政事務署，以及政務司司長陳國基等。而行政長官李家超送上的花圈就寫上：「義勇可風」。
何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀，又樂於指導後輩，深受同袍愛戴。過往的滅火救援任務當中，充分展現出專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。
其他人也在看
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪喪禮 官員市民到場致意
【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。 喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警務處處長周一鳴等多名司局長及官員到場致意。喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局，消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。有市民到殯儀館外的公眾致敬區致意。何先生：「英雄不朽，我本人衷心致敬。(殉職消防員)他們每一位都是用生命拯救生命，我認為他們是相當之偉大，衷心祝福他們。香港很多市民都因為這次受到感動，希望這些事情不再發生。」張小姐：「希望他的家人早點釋懷，他去到另一個地方，得到平安快樂，希望所有消防員都平安歸家，安安全全回家。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
李澤鉅客串報佳音 祝福大埔災民
由長江集團與其他公司的基督徒組成「長江活水」頌唱團，今年連續第12年舉辦聖誕報佳音活動。信報財經新聞 ・ 10 小時前
公院醫護疑病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有網民今日（18 日）於社交媒體上載一條片段，指有公院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引來大量留言，更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事的醫院及病房。《Yahoo新聞》向醫管局查詢片段是否真實，是否於公立醫院拍攝，涉事人士是否公院醫護等，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮
【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。消防處追授何偉豪為消防隊目。殯儀館外設公眾致敬區，喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局。消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
陳詠詩生日與男友放閃 幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉
應屆港姐冠軍陳詠詩早在參選港姐前期，已將社交網上的性感泳衣照及與男友Martin的合照刪除，不過當選冠軍後隨即被網民起底，而她與男友於泰國鴛鴦戲水的激吻片段亦流出，事後她就回應指不是負面事，又大方表示如果大家想看多一點，可以直接給大家看。上月她突然公開與男友的甜蜜合照，亦是她首次公開男友正面照，大方放閃！日前她迎來27歲生日，獲男友送上大紮鮮花，兩人更咀嘴放閃，實行任你睇到夠！東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次荃灣用餐經歷，指自己在海壩街近路德圍一帶某冰室食晚飯，出品質素不俗，但真正吸引他注意的，卻是一張貼在店內告示。樓主形容自己一邊食飯一邊忍不住偷笑，同時亦感嘆前線員工其實相當為難，由於告示內容相當直白告示內容相當直白，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
莊思敏遇「入票黨」詐騙險被騙過百萬 機警發現轉賬截圖有異：唔好驚同心急
現年45歲嘅莊思敏（Jacquelin）喺2022年與與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束兩年多婚姻；去到今年10月無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，但之後透露二人並冇註冊。前日（17日），莊思敏喺IG上載一段影片，同網民分享遭遇「入票黨」詐騙嘅經歷，險被騙過百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
Taylor Swift「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期
Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
居屋2025｜一文拆解5個新居屋 + 綠置居定價、配套、優點、伏位
房委會通過推售新一期居屋，將於2026年第二季起接受申請；5個屋苑分別位於啟德、將軍澳、東涌、錦田及屏山，將推售8,316伙，面積介乎281至560平方呎，最快2027年7月落成，並將以市價七折發售。綠置居2025則有一個九龍灣新項目，提供1,467伙，定價為市價六折。28Hse.com ・ 2 小時前
病塌中的愛與道別 伯伯離世前獲准與愛犬見最後一面
《情常在》年長主人在離世前，最放不下的往往是家中毛孩，醫管局現時會容許重病病人與毛孩見最後一面，好好的道別和表達愛意。將軍澳醫院病塌中的伯伯，在離世前一個月，獲安排與愛犬Rio重逢，狗狗靜靜地依偎在伯伯身上，短短的最後相聚，人狗間的愛意，勝過千言萬語。 醫管局早前在其刊物《協力》訴說了伯伯和Rio的故事。現年約8歲的狗狗Rio在還是小狗時，在街上便認定了伯伯是他主人，一直跟著伯伯，結果伯伯將他帶回家，之後的8年，人狗成為了彼此最重要的家人。 然而好景不常，伯伯因重病長期住院，入住將軍澳醫院後，獲轉介至紓緩治療科評估。伯伯在面談中反覆向醫護人員和家人提出對Rio無盡的掛念，希望能再見愛犬一面。 醫院管理層在評估風險與病人需要後，全力支持讓伯伯和Rio重聚，隨即啟動跨部門部署，確保寵物探病的過程安全且不影響病房運作。病房、感染控制組、護理服務科及行政事務科等合力為這次探訪鋪路。 將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示：「我們確保Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔；並預先規劃好路線，由停車場直達八樓獨立病室，特別避開探訪高峰時段和人流較多的區域，每個細節都經過細心規劃，務求將對醫院運作的香港動物報 ・ 18 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港全球最大黃金穩定幣正式上線
本港持牌虛擬資產交易所OSL昨日正式上線全球市值最大的黃金穩定幣Tether Gold（XAUT），提供XAUT/USDT與XAUT/USD兩個交易對，現階段香港的專業投資者可通過OSL HK的場外交易（OTC）買賣XAUT，散戶則未可買賣。信報財經新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪設靈 李家超梁振英等到場致意
【Now新聞台】在宏福苑火災殉職的消防員何偉豪，在紅磡世界殯儀館設靈。靈堂中央掛上何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，靈堂內外擺放各界致送的花牌。入夜之後陸續有官員到來致意，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、前行政長官曾蔭權、政務司司長陳國基、副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業、消防處處長楊恩健等。殯儀館外亦不斷有市民以及何偉豪同袍排隊入靈堂致意。37歲的何偉豪上月26日在宏福苑五級火殉職，獲追授為消防隊目，當局周五會為他舉行最高榮譽喪禮，靈車離開殯儀館後，駛至宏福苑及其生前駐守的沙田消防局作最後敬禮，隨後安葬於浩園。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪設靈 李家超梁振英等到場致意(高詩敏報道)
【Now新聞台】在宏福苑火災殉職的消防員何偉豪，在紅磡世界殯儀館設靈。靈堂中央掛上何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，靈堂內外擺放各界致送的花牌。入夜之後陸續有官員到來致意，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、前行政長官曾蔭權、政務司司長陳國基、副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業、消防處處長楊恩健等。殯儀館外亦不斷有市民以及何偉豪同袍排隊入靈堂致意。37歲的何偉豪上月26日在宏福苑五級火殉職，獲追授為消防隊目，當局周五會為他舉行最高榮譽喪禮，靈車離開殯儀館後，駛至宏福苑及其生前駐守的沙田消防局作最後敬禮，隨後安葬於浩園。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前