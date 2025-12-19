宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
何偉豪今舉殯安葬浩園 過百市民公眾悼念區致哀：香港人以他為榮 靈車抵宏福苑路祭︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消防員何偉豪在大埔宏福苑大火殉職，消防處今日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮官方儀式不對公眾開放，儀式後靈車會到大埔宏福苑苑路祭，最後前往和合石「浩園」進行安葬儀式。在殯儀館的公眾悼念區和靈車路線，有過百市民前來，向何偉豪最後致意。
喪禮官方儀式於上午10時開始，儀式不對公眾開放，只供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦有出席。上午8時許已有市民前來世界殯儀館悼念。
市民胡先生表示，感謝何偉豪先生無私奉獻，「香港人會以他為榮，他值得永遠安葬浩園」。
市民關小姐表示，上午六時許已經來到殯儀館鞠躬，會流到十時許，直至目送靈車出殯，送別何偉豪。她說：「他為了我們犧牲，對他們的家人既悲哀亦光榮」。
靈車沿途街道擠滿市民
上午10時半，儀式結束後，靈車伴隨紀律部隊銀樂隊奏樂，靈車緩緩駛出。政府官員及消防人員將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。靈車途經路線包括溫思勞街等，都擠滿送別何Sir的市民。有市民手持白花，啜泣低聲說再見。
宏福苑舉行路祭
靈車路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路——元洲仔段，約11時抵達大埔宏福苑進行路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。
靈車之後會於上午11時半分抵達沙田消防局，由處展楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。
未婚妻花圈：不思量，自難忘
何偉豪昨日在(18日)於紅磡世界殯儀館設靈，靈堂中央掛着「浩氣長存」橫匾，遺照前方放有何偉豪未婚妻的心形花圈，花圈上寫著：「不思量，自難忘」。殯儀館外放滿花牌，當中不少來自政界和政府部門，包括勞工處、消防處、勞福局、懲教署、民政事務署，以及政務司司長陳國基等。而行政長官李家超送上的花圈就寫上：「義勇可風」。
何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀，又樂於指導後輩，深受同袍愛戴。過往的滅火救援任務當中，充分展現出專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。
