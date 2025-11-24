小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
何力治：香港可成為內地和海外企業仲裁服務首選平台
【Now新聞台】國際商事調解比賽在港舉行，一帶一路專員何力治在開幕禮上致詞，指受惠於與內地的文化相近及鄰近地理位置，香港可以成為內地和海外企業在採購、法律和仲裁服務等的首選平台。
一帶一路專員何力治：「香港受益於國家強而有力支持，和全球互聯互通有獨特優勢，成為超級連繫人和超級增值人，在一帶一路經濟中作為內地唯一的普通法地區，香港提供系統性的法律優勢，在參與一帶一路過程中，並成為內地企業的首選樞紐，走向全球。」
