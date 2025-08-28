天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
何啟明不同意按失業率調整輸入外勞 民建聯倡調整本地工人與外勞比例定義
【Now新聞台】政府預計明年上半年完成檢討補充勞工優化計劃。對於有工會建議當失業率達到一定水平就暫停輸入外勞，勞工及福利局副局長何啟明不同意，有立法會議員就認為要調整本地工人及外勞二比一要求的定義。
立法會議員(九龍東)顏汶羽：「很希望政府可以把二比一的限制，規範在同崗位上，現時的制度是容許公司聘請外勞時有兩個本地工，但沒有用同工種概念，我們希望在此政府可再度加強。」
勞工及福利局副局長何啟明：「我們不會一刀切去說去到某一數字就說會暫停或重啟，我們希望有個動態調整、我們希望因應整體的求職市場。大家見到如果用整體失業率去做硬性指標的話，就不太適合現時的情況，因為我現時很明顯見到是個別行業，很明顯見到是飲食業及建造業失業率較高，所以如果用整體失業率去做調整的話都不太適合。我們勞工處會檢視整體情況，做個重大調整，有個調節在內。」
#要聞
