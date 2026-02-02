何子聰榮獲「網絡安全精英嘉許計劃 2025」—— 電訊服務業銀獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年 2月 2日 -HGC環球全域電訊（「HGC 環電」或「集團」）欣然宣布 ，HGC環電統一網絡安全及數碼轉型方案副總裁何子聰 （Daniel）榮獲 「網絡安全精英嘉許計劃 2025」電訊服務業銀獎。這是他連續第二年獲得此項殊榮，進一步肯定其卓越網絡安全能力，以及在香港以至更廣泛地區推動網絡安全方面的持續貢獻。





圖片一說明: HGC環電統一網絡安全及數碼轉型方案副總裁何子聰 （Daniel）榮獲 「網絡安全精英嘉許計劃 2025」電訊服務業銀獎



隨着網絡威脅日益複雜和急速演變，Daniel一直在強化香港的整體網絡韌性方面發揮重要作用。除了加強 HGC 環電的網絡防護能力外，他亦積極與業界合作夥伴、協會及公共機構協作，推動管治標準提升及促進網絡威脅情報分享。HGC環電亦成功取得 SOC 2 Type II 認證，進一步鞏固集團在網絡安全信任、合規及營運卓越方面的承諾。



今年的「網絡安全精英嘉許計劃」特別強調評審團的專業性，評審成員在確保評審過程的公信力和完整性方面發揮了關鍵作用，其中包括 HGC 環電行政總裁郭詠邦。他受邀擔任 2025 年度評審委員會成員之一，此舉彰顯了 HGC 環電在電訊及ICT生態圈中的領導地位，同時也展現了集團一貫致力於推動業界發展與實現最佳實務標準的承諾。





圖片二說明: HGC 環電行政總裁郭詠邦擔任 「網絡安全精英嘉許計劃 2025」 評審委員會成員之一



HGC 環電行政總裁郭詠邦（Andrew）表示：「本獎項旨在表彰Daniel在網路安全領域所展現的專業精神與創新思維。他不僅推動了業界標準的提升，更強化了HGC環電為企業與社區提供穩健、可靠且具前瞻性的網路安全能力的承諾。」



HGC 環電統一網絡安全及數碼轉型方案副總裁何子聰表示：「我非常榮幸能再次在『網絡安全精英嘉許計劃』中獲得銀獎。這不僅是對我個人努力的肯定，也充分展現了 HGC環電在網絡安全人才培養、技術與創新上的持續投入。我衷心感謝團隊長期以來的付出，同時感激集團的支持，使我們能夠為各行各業提供先進的網絡安全解決方案。這項獎項將激勵我繼續為網絡安全社群作出貢獻，推動切實可行的措施，並加強香港的網絡防護能力，為社群帶來更大的貢獻。」



「網絡安全精英嘉許計劃」自 2016 年創立以來，旨在表揚在不同領域中展現卓越表現的網絡安全專業人士，同時促進業界知識交流、創新及企業對網絡安全韌性的承諾。今年的獎項涵蓋八個領域，包括：銀行及金融業、電訊服務業、網絡安全教育及培訓、政府部門及公共機構、互聯網及雲端服務業、網絡安全初創及中小企、網絡安全審計及顧問，以及運輸及公共事業。







環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及ICT方案供應商，於香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC環電設20個海外辦事處，並有同事駐守全球33個城市。HGC環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC環電於2019年完成收購高端數碼科技及IT基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。



https://www.hgc.com.hk



