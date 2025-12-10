何廣沛獲兩劇提名TVB最佳男配角 自爆先天性聽障曾需戴助聽器

TVB台慶劇《新聞女王2》現正熱播，Man姐（佘詩曼飾）的「床寶」Ivan（何廣沛飾）人氣急升，憑《金式森林》、《新聞女王2》提名最佳男配角，備受TVB力捧。現時擁有的一切背後，原來何廣沛自小有先天性聽力障礙，更一度需要戴助聽器生活。

何廣沛憑《金式森林》、《新聞女王2》提名最佳男配角。

《新聞女王2》

《金式森林》

何廣沛自小學時期便開始有聽力障礙，沒法聽到高、低分貝的聲音，需要到醫院治理。他赴美國上大學時曾戴助聽器協助聆聽，卻於戴了兩天後因聲音過大而感到頭痛，經過斷斷續續的嘗試後決定放棄。後來，他進行基因測試，發現聽覺中的一對DNA有問題，有可能早於岀生時已是全聾狀態。他已有心理準備或許有天不能正常生活，需要靠戴上助聽器幫忙，但認為擔心也是無補於事。

何廣沛與未婚妻Sarah。

聽力障礙為何廣沛帶來相處上的困難，他因為聽不到而未有跟別人打招呼，被誤會其態度不好。在拍攝《新聞女王》時，佘詩曼曾對他說話大聲而感到疑惑，及後得知原因並向他送上鼓勵，令他十分感觸。之前拍攝《破毒強人》時，由於陳豪的角色需要以沙啞聲線演出，令何廣沛沒法聽到其聲音，靠口形去猜測陳豪的對白。

日常生活中，何廣沛有時因聽不到未婚妻Sarah的說話內容而感到痛苦，有時猜錯對方的說話而令她感到奇怪，生活上亦有不便。他感激一眾圈中好友對他的諒解，若發現他沒有反應時，會拍拍其膊頭作岀提醒。