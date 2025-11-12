專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
何文田中五女生上課時「尿袋」爆炸冒煙 老師大驚報警
何文田一間中學發生火警。
今日（12日）早上10時47分，一名中五女學生於何文田常和街6號的基督教女青年會丘佐榮中學上課時，其書包內突然傳出爆炸聲響，並冒出少量煙，老師見狀連忙報警。警方及救援人員接報後趕至現場，消防發現女學生的書包內有一個俗稱「尿袋」的外置充電器，但冒出的煙已自行熄滅，事件中無人受傷，亦無須疏散。消防經調查後相信充電器短路肇禍。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/何文田中五女生上課時-尿袋-爆炸冒煙-老師大驚報警/617664?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
