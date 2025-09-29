何文田倒塌巨樹枝葉遭清除再扶直 學者稱已不能進行光合作用「捱餓」

【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」襲港期間，何文田愛民邨一棵樹齡逾50年的巨大細葉榕，被颶風吹致連根拔起倒下，橫跨行人路及對面的花圃，其後房屋署將塌樹扶直，重新植入泥土，冀樹重生。教育大學地理及環境科學講座教授詹志勇今日(29日)在電台節目表示，署方的處理方法值得商榷。

詹指出，巨樹扶正前，署方將枝葉全部清除，樹木已不能進行光合作用，形容樹木要「捱餓」，就算根部吸收到水份及養份都無用。房屋署高級園景師歐鳳儀則解釋稱，首要是保障居民安全，故清理危險枝條，又指大型機器未能進入塌樹附近，要靠物理現象將樹木扶直，故要盡量縮細樹身。

