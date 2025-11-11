鳳凰｜一號風球今日日間維持
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」｜Yahoo
【11 月 11 日 09:15】
【Yahoo 新聞報道】港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。
【原來報道】
港鐵多年來以發展上蓋物業作為重要收入來源，不少車站出口都跟上蓋物業相關。近日就有市民反映，隨著何文田站上蓋豪宅屋苑「朗賢峯」落成，港鐵將何文田站大堂 A 出口的標示牌，由「愛民邨 / 何文田邨」更改為「朗賢峯」，難以適應相關安排。持續關注鐵路議題的實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台批港鐵安排「零政治智慧」，「離晒大譜」，應該盡快更改。
《Yahoo 新聞》已經向港鐵查詢事件，正待回覆。
田北辰：「棄邨保苑」不可取
田北辰表示，港鐵確實有興建出口到朗賢峯，但「最多咪喺出口原名後面加多埋新屋苑個名」；他並且認為愛民邨係香港其中一個歷史悠久的大型公共屋邨，不少居民都會從愛民邨搭港鐵出行，「棄邨保苑」的做法不可取。他質疑，公司行政總裁金澤培及常務總監楊美珍注重公關，但似乎今次就被「前線員工跣咗一鑊」。
根據資料，港鐵何文田站 A4 出口跟朗賢峯連接；至於 Google 地圖顯示，由何文田站 A2 出口前往何文田邨步程 7 分鐘，由何文田站 A3 出口前往愛民邨步程 6 分鐘。
朗賢峯早前交樓 業主投訴質素差主力牆藏汽水罐
朗賢峯兩期項目合共 990 個單位，單位實用面積介乎 340 至 2,572 平方呎，去年 4 月開賣折實平均呎價 2.1 萬元。發展商鷹君在今夏陸續向業主交樓，不過《胡 ‧ 說樓市》早前接獲投訴，指屋苑交樓質素差，更取得一段錄音，指鷹君聯同承建商金門在 8 月底曾與業主舉行閉門會議，有業主在會上曾經控訴，發現主力牆內竟然藏着汽水罐。
