何永賢到訪攸壆路簡約公屋 指已有居民獲編配傳統公屋

【Now新聞台】房屋局局長何永賢在過去的周六再到攸壆路簡約公屋探望居民，參與嘉年華與盆菜宴，並擔任「社區廚神比賽」評審，透露已有居民獲編配傳統公屋。

何永賢致辭時提到，有攸壆路的簡約公屋居民獲編配傳統公屋，近日已通知他們揀樓，政府會繼續加快興建傳統公營房屋，讓更多市民安居，並構建健康的房屋階梯，鼓勵上進上流，邁向更幸福生活。

#要聞