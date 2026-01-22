何永賢曾國衞據報短期內離任｜新世界 11 SKIES 傳現退租潮｜李璨琛父女餐廳猜枚惹網民非議｜1 月 22 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 1 月 22 日星期四。冬季季候風正為華南帶來寒冷天氣，今晚到明天明早依然寒冷，市區最低氣溫大約 12 度，新界會再低兩三度。明天日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約 17 度，各位出門記得穿夠衣服。

【今日重點新聞】

何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應

【Yahoo 新聞】《明報》今日報道，政府短期內將有高層人事變動，消息指至少涉及兩名局長，分別為房屋局局長何永賢及政制及內地事務局局長曾國衞。兩人昨日在立法會被問及離任傳聞時，曾國衞表示不方便講，何永賢則稱會做好每天工作。此外，《香港 01》引述政界消息指，發展局局長甯漢豪亦屬離任「高危」人選。政府發言人回應指，不會評論揣測性報道。

廣告 廣告

何永賢、曾國衞

城大逾 10 學生疑被罰企 1 小時 涉首課「走堂」 校方：學生們自行選擇站立觀察

【Yahoo 新聞】近日有城大學生在社交平台發文，指因缺席第一周課堂，第二周上課時被老師要求「罰企」一小時。校方向教職員了解後回應，指當日是請未有出席首課的學生「從旁觀察」其他同學進行活動，並強調學生是「自行選擇站立觀察」以了解進度，教職員並無要求學生罰站。涉事課程為通識課「Music for film」，目前發帖學生的帳號已設為非公開。

東涌房屋署地盤工業意外 扎鐵工遭鋼筋插穿大腿 疑不慎踏空

【Yahoo 新聞】東涌道一個房屋署公屋地盤今早發生嚴重工業意外。一名 30 歲扎鐵工人在 7 樓工作期間懷疑踏空，跌落地下層鋼筋，導致左大腿臀部位置被鋼筋插穿。救援人員到場後將清醒的事主送往瑪嘉烈醫院救治。勞工處已介入調查意外原因。

【今日重點財經新聞】

傳新世界 11 SKIES 出現大量租戶退租 機管局擬與其他發展商洽合作

【彭博】位於香港國際機場的 11 SKIES 傳出大量租戶終止租約，包括與鄭氏家族相關的周大福，以及 Uniqlo、Y-3 及六福等。消息指機場二號客運大樓建設延誤，令項目開幕時間延至今年中。據悉機管局正考慮與新世界分道揚鑣，並已接洽其他開發商商討接手營運，方案包括放棄保證租金以換取項目控制權。

高市早苗暫停食品消費稅 餐廳反而更艱難！？

【Yahoo 財經】日本自民黨高市早苗提出暫停徵收 8% 食品消費稅兩年的政綱，引發餐飲業憂慮。由於優惠僅限超市及便利店的外賣食品，餐廳堂食稅率維持 10%，兩者差距將擴大至 10%。餐飲業擔心消費者會因價格差距轉向購買便當，令經營更困難。目前東京已有居酒屋推出年齡限制等「怪招」求存，業界擔心新政會引發結業潮。

黃仁勳稱 AI 時代藍領更吃香 水管工、電工能拿六位數薪水

【彭博】輝達執行長黃仁勳在達沃斯論壇表示，AI 技術將帶動史上最大規模基建潮，急需大量數據中心建設。他強調未來水管工、電工及建築工人需求大增，薪資有望翻倍達到「六位數」，並指出這類職位不需要計算機科學博士學位也能過上體面生活，淡化了 AI 取代就業的憂慮。

【今日重點娛樂新聞】

45 歲鍾欣潼 PO 生日美照重回巔峰狀態 網民：又美出新高度

【Yahoo 娛樂圈】Twins 成員鍾欣潼（阿嬌）昨日迎來 45 歲生日，她在小紅書分享多張生日美照。阿嬌先以淡藍色裙裝示人，展現清純少女感；隨後換上黑色低胸吊帶裙，盡顯 Fit 爆身材與女人味。網民紛紛留言激讚她瘦身成功，保養得宜，形容她「美出新高度」。

陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈 30 條「風水魚」

【Yahoo 娛樂圈】76 歲的陳百祥（阿叻）近日開放其九龍塘逾億豪宅供網紅拍攝。影片中，太太黃杏秀（秀姑）染了一頭紫髮亮相，狀態良好。阿叻在片中自爆，張國榮離世前曾贈送 30 多條錦鯉，但在哥哥走當天魚兒全數死掉。他亦感性提到，秀姑當年因盲腸炎延誤診治導致無法生育，故將母愛傾注於飼養寵物。

李元元同爸爸李璨琛餐廳猜枚惹網民非議 7 歲 Lucy 原來仲識打牌玩「冚棉胎」

【Yahoo 娛樂圈】李璨琛太太梁志瑩分享 7 歲女兒李元元（Lucy）在餐廳與爸爸猜枚的片段，並透露 Lucy 已學會猜 15 20、鋤大 D 及打麻雀等。影片引起網民熱議，有人讚賞 Lucy 精靈聰明，亦有網民質疑讓年幼小朋友過早接觸成年人交際玩意是否合適。