立即投選年度十大消費新聞
何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】《明報》今日（22 日）頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長。房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞昨日（21 日）被當面詢問是否即將離任，兩人都沒有正面回應。政府發言人就表示，不會回應揣測性報道。
何永賢昨日在立法會被問及是否會離任，她回覆指自己「滿腦子都在想我的工作」，相信做好每一天的工作，「好的事就會在未來出現」；至於同樣在立法會出席會議的曾國衞就回應指，「不方便講。」
本屆政府在前年年底亦曾經出現高層人事變動：2024 年 12 月 5 日，時任運輸及物流局局長林世雄，文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由時任運物局常任秘書長陳美寶，以及時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任。
本月 14 日，行政長官李家超在本屆立法會首次會議上開場發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。
其他人也在看
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 18 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 20 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 20 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普宣布就格陵蘭問題達框架協議 撤消對歐洲8國關稅
美國總統川普週三 (21 日) 表示，在就格陵蘭相關議題與北約達成初步共識後，將不再對部分歐洲盟友推動原先規畫的關稅措施，相關發展也帶動市場情緒回穩。鉅亨網 ・ 3 小時前
川普轉發帖文：威脅不是來自俄羅斯、中國
據《紐約時報》報導，美國總統川普周二（20 日）在社交平台 Truth Social 轉發一則帖子，這則帖子提到真正的威脅不是來自俄羅斯和中國。鉅亨網 ・ 2 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限21/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、道地極品烏龍茶 $5、多多芝麻糊 $10！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 1 天前
碧咸大仔Brooklyn與父母決裂！伴愛妻住洛杉磯8千萬豪宅
英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）和美國富家千金妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）結婚4年，婚後屢次傳出與父母家人關係緊張，Brooklyn近日發長文揭開與父母不和的內幕，指父母想破壞其婚姻，並直言絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。更多消息：開箱碧咸父子美國巨宅 大仔Brooklyn呻：出身無得揀Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅Brooklyn與Nicola Peltz早前曬出在洛杉磯豪宅拍下的親密合照，背景是城市天際線，兩人同坐一把椅子擁吻，配文 「我的女孩」盡顯甜蜜，似乎未受家族紛爭影響。 二人早在2021年，已斥資1,050萬美元（約8,140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山（Beverly Hills）豪宅作為愛巢。 這座豪宅於2020年落成，佔地逾7,000平方呎，樓高兩層，設有5間睡房及5個洗手間，並配有游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區、按摩室及健身房等，可媲美小型高級酒店。 全屋設計風格走簡約現代路線，以白色為主調，並採用大量落地玻璃窗，將陽28Hse.com ・ 14 小時前
天頌苑保安變「人肉CCTV」 開工胸口夾Cam錄影收音 網民：咁過年點收利是？
天水圍居屋天頌苑近日向住戶發通告，指為提升屋苑保安質素，保安人員將開始使用「音視頻紀錄儀（Body Worn Video Cameras）」，即類似警方「隨身攝錄機」的裝置，可同時錄影及收音，用作記錄現場情况。通告在網上流傳後引起討論，有人支持稱可保障前線保安「自保」及處理糾紛時留證；亦有聲音憂慮私隱及實際成效，形容保安變相成為「人肉 CCTV」。28Hse.com ・ 14 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
38歲童顏糖妹公開雪卵全過程 單身多年如買「生育保險」 閨蜜王敏奕幫手打針
38歲的歌手藝人糖妹（黃山怡，洋名Kandy）身型外貌仍如少女，但外表凍齡的她，如要生育就已經被稱為「高齡產婦」。糖妹為了保障未來生育機會與質素，日前在個人YouTube頻道拍片記錄自己雪卵經過，形容這是「人生大事」，去年生日後就決定送給自己一份有意義的生日禮物，稱這是一份「生育保險」，其閨蜜王敏奕更親自出手幫忙打針，更被大讚「好手勢」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
日本十年一遇最強寒流｜日本氣象廳發出大雪警戒／交通障害警戒！即睇受影響地區
遊日注意！日本正面臨今冬最強且持續時間最長的「十年一遇」級別寒流，日本氣象廳已針對多個地區發出大雪及交通障害警戒，預料由1月21日起，日本海側地區將出現極端降雪，且至少持續至1月25日。打算在這段期間前往日本旅遊的朋友，務必留意以下整理的受影響區域及安全建議。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黎智英案｜英據報研究引用移交協定 安排黎赴英服刑 保安局：不適用於中國公民｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院擇日判刑。《明報》專欄「聞風筆動」昨日（20 日）指，聽聞英國政府正在探討可否引用英國與香港仍生效的「移交被判刑人協定」（Transfer of Sentenced Persons Agreement），尋求擁有英籍的黎智英移送英國服刑。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套、繭型褲低至 $99
Uniqlo優惠專區今期帶來春色新裝，包括機能保暖外套、繽紛聯名衛衣及百搭褲裝等，男女通用搖粒絨拉鏈外套及人氣女裝繭型長褲更減至 $99、男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫減至 $199！YAHOO著數 ・ 1 天前