何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】《明報》今日（22 日）頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長。房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞昨日（21 日）被當面詢問是否即將離任，兩人都沒有正面回應。政府發言人就表示，不會回應揣測性報道。

何永賢昨日在立法會被問及是否會離任，她回覆指自己「滿腦子都在想我的工作」，相信做好每一天的工作，「好的事就會在未來出現」；至於同樣在立法會出席會議的曾國衞就回應指，「不方便講。」

本屆政府在前年年底亦曾經出現高層人事變動：2024 年 12 月 5 日，時任運輸及物流局局長林世雄，文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由時任運物局常任秘書長陳美寶，以及時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任。

本月 14 日，行政長官李家超在本屆立法會首次會議上開場發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。