何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位 相當於節省逾90億元
房屋局局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋，3年來收回9000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。 何永賢出席一個電台節目時提到，涉事個案甚至將單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。 最新公屋輪候時間減至5.1年，但傳統公屋的輪候時間則微升至5.4年，何永賢解釋，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。 何永賢說，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。 何永賢又舉例，外訪時注意到其他國家會在私人發展項目混合興建公營單位，但缺點是當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，強調當局要掌握主導權香港電台-港聞 ・ 16 小時前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 13 小時前
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話
政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小am730 ・ 19 小時前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 1 天前
何永賢：調查指逾九成簡約公屋住戶生活改善 毋須為居住煩惱
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，早前委託營運機構做的調查結果顯示，逾九成受訪住戶認為入住簡約公屋後生活有改善。 何永賢稱，營運機構早前向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示九成七住戶認為毋須再為居住問題煩惱，亦有九成五住戶稱與家人入住後更幸福和愉快；另有九成四住戶認為，簡約公屋提供的社會服務幫助他們規劃更好的生活。她強調將繼續落實簡約公屋的工作，為更多有需要的市民提供改善生活機會。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前
本台驗水｜觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量等同「清涼」水 許正宇冀公眾以事實為依歸
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然飲用水，生產廠商是東莞市觀音山飲用水有限公司，連同本港品牌、750毫升的「清涼」礦物質水，周三帶到香港標準及檢定中心化驗。今次檢測了包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，亦無超出標準；而在微生物含量，3支水亦檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌。香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫：「3支水就著12種金屬及3種微生物的檢測結果，都是低於標準。在這數項測試項目而言，都是在一個安全的可飲用範圍內。」財經事務及庫務局局長許正宇期望公眾以事實為依歸，不作無謂揣測，又指檢討政府採購機制，專責小組正審視機制在制度上及程序上，有甚麼不足及疏漏要處理，得出任何改善措施都會盡快公布及落實。財經事務及庫務局局長許正宇：「這些都是公帑，我們早一日去做，就早一日令到我們在公共利益方面得到保障。在今次事件中體現到，now.com 新聞 ・ 10 小時前
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名男子嚴重燒傷送院後不治。事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。現場是北角英皇道美都大廈，下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，在起火單位發現70歲男子嚴重燒傷，送到律敦治醫院後不治，而一名女子疑吸入濃煙不適送院，消防調查起火原因。有人憶述事發一刻在窗邊揮手求救，消防架起雲梯協助。李先生：「一出來，一整片都黑了，逃生門已經無法走，我只能先用毛巾封住門口免得煙霧飄進來，剛好有一些搭棚師傅在上面工作，聽到我們喊救命，就幫助我們全部救上去。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
李家超視察簡約公屋運作 冀以「早一日、得一日」精神建屋
行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。香港電台-港聞 ・ 1 天前
李家超早上到彩興路簡約公屋視察
行政長官李家超早上約10時到彩興路的簡約公屋視察。 房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接，並陪同李家超上樓，現場有警員維持秩序。 彩興路的簡約公屋今日在中庭設有周末市集，有十多個售賣食物及二手物品的攤檔，數十名居民在場參與。香港電台-港聞 ・ 1 天前
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
長沙灣海達邨海榮樓火警 一名女子死亡
長沙灣海達邨海榮樓火警，一名女子死亡，警方正調查起火原因。香港電台-港聞 ・ 21 小時前
觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格 市民稱仍不敢飲冒牌水
【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣on.cc 東網 ・ 18 小時前
Microsoft Copilot 教學｜Copilot 3D 一鍵轉換 2D 變 3D，畫得出就摸得到
Microsoft Copilot 近期於 Labs 中推出免費功能的「Copilot 3D」，非常簡單就可將普通的 2D 圖像轉換為 3D 模型。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
李家超到彩興路簡約公屋及牛頭角下邨與居民交流
行政長官李家超今早落區，到牛頭角先後視察彩興路簡約公屋及牛頭角下邨，房屋局局長何永賢、勞工及福利局局孫玉菡等官員陪同。 李家超除了上樓了解市民的居住情況，又與居民傾談交流，提醒注意身體健康，有健康就會開心。有長者反映，期望不要取消兩元乘車優惠，李家超回應指，兩元乘車優惠一定繼續，他又向有子女的女士鼓勵生育。 即將在下月發表新一份《施政報告》的李家超，之後到達九龍灣的東九文化中心，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在場迎接。香港電台-港聞 ・ 1 天前
移英港童遭垃圾車撞斃 司機被判社會服務令及停牌
【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭一名11歲香港移民男童去年3月1月踩單車上學途中遭垃圾車撞斃，法院周四（21日）裁定肇事司機危險駕駛導致他人死亡罪成，判罰133小時社會服務令及停牌1年。on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
深港跨境無人機載貨 計劃10月試飛
綜合內地媒體報道，深圳市城市交通規劃設計研究中心與盈芯科技申報的「基於RFID的港深跨境低空物流項目」，成為香港首批「監管沙盒」試點項目，該項目計劃於今年10月進行深港跨境無人機載貨試飛測試。 「空域無界．鏈通深港－深港跨境低空經濟沙龍」周六（23日）在深圳舉辦，由羅湖區發展和改革局，羅湖深港現代商貿業升級發展區指揮部指導，盈芯科技與深圳技術大學聯合主辦，深圳市城市交通規劃設計研究中心及香港電訊盈科共同協辦。 採加密超高頻RFID技術 報道引述出席活動的盈芯科技CEO方向東表示，項目可望突破跨境物流效率瓶頸，透過在貨物上張貼或植入低成本的微型且加密的超高頻晶片標籤，對基礎訊息及異常讀寫狀態滙總管理，可實現跨境貨物全程無接觸溯源。 報道指出，項目已完成香港民航處無人機適航認證及加密RFID靜態測試，計劃於今年10月開展深港跨境無人機載貨試飛測試。測試期間，將安排載貨跨境飛行穿越香港與深圳邊境區域，並在空載、輕載及滿載3種狀態下，執行跨境航線測試任務。 該報道又提到，通過將加密超高頻RFID標籤與設備、無人機及載運物品進行綁定，為兩地海關監管提供技術相關保障。信報財經新聞 ・ 5 小時前