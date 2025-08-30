何永賢：助簡約公屋居民就業 全方位改善生活質素

【Now新聞台】今季簡約公屋項目提供1900個單位，另外有2900個回收公屋單位。房屋局局長何永賢指，有信心落實本屆政府縮短公屋輪時間至4.5年，會協助簡約公屋居民就業，全方位改善生活質素。

何永賢：「有37位由營運機構聘請在屋苑範圍內負責清潔、保安、澆花很開心，因為你上班就在自己屋苑範圍，又照顧自己住的環境。第二是隔離有一間學校，學校都請校工，又請了兩個，原來附近又有一間做牛奶的廠，又請四個，加起來其實大家發現原來在附近就業有很多可能性，我們的營運機構其實很全方位地照顧每一位居民。」

