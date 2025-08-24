何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位 相當於節省逾90億元

剛在世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫賽瑞典站，奪得男雙冠軍的港隊代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港。 「大師兄」黃鎮廷表示，滿意今次表現，奪冠和發揮都屬意料之外，提到賽前準備充足，有研究對手的打法作針對性的訓練，場上溝通亦很好。黃鎮廷提到，細節在比賽中會起到關鍵作用，之後會加強在頭三板的發球訓練，期望在之後的比賽中繼續取得好成績。 陳顥樺就表示，首次在這項大賽中奪冠，是對平時練習的肯定，亦增強了之後在訓練及其他比賽中的信心，形容去年年底和黃鎮廷開始合作，雖然磨合時間不是太長，但漸漸已經有默契，溝通亦越來越多，令他在場上的發揮可以更加果斷。 陳顥樺又提到，在準決賽和決賽中都「打足五局」，比賽中亦有被對手反超的情況，形容當時大家都只有「打好每一球」的想法。

香港電台-港聞 ・ 6 小時前