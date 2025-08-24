移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位 相當於節省逾90億元
房屋局局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋，3年來收回9000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。
何永賢出席一個電台節目時提到，涉事個案甚至將單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。
最新公屋輪候時間減至5.1年，但傳統公屋的輪候時間則微升至5.4年，何永賢解釋，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。
何永賢說，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。
何永賢又舉例，外訪時注意到其他國家會在私人發展項目混合興建公營單位，但缺點是當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，強調當局要掌握主導權。
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
何永賢：調查指逾九成簡約公屋住戶生活改善 毋須為居住煩惱
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，早前委託營運機構做的調查結果顯示，逾九成受訪住戶認為入住簡約公屋後生活有改善。 何永賢稱，營運機構早前向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示九成七住戶認為毋須再為居住問題煩惱，亦有九成五住戶稱與家人入住後更幸福和愉快；另有九成四住戶認為，簡約公屋提供的社會服務幫助他們規劃更好的生活。她強調將繼續落實簡約公屋的工作，為更多有需要的市民提供改善生活機會。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
自助餐買一送一優惠｜WM酒店日式主題自助餐 人均$317起歎即開生蠔/日式磯煮鮑魚沙律/A4和牛壽喜燒湯稻庭烏冬
位於西貢的WM酒店WM咖啡廳，以「從日出到日落」氛圍打造舒適用餐空間，推出「日式和食饗宴自助晚餐」，匯聚即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、刺身、日式磯煮鮑魚沙律等日本美饌。8月18日中午十二點在KKday推出買一送一優惠，兩人同行只需$754，人均低至$377；平日半自助午餐、週末自助早午餐同樣有優惠，後者人均$317起可任食即開新鮮生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身等一系列美食，前者前菜、沙律、熱葷及甜品無限量供應，優惠限時開賣，好好把握！Yahoo Food ・ 1 天前
李家超視察簡約公屋運作 冀以「早一日、得一日」精神建屋
行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。香港電台-港聞 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋及牛頭角下邨與居民交流
行政長官李家超今早落區，到牛頭角先後視察彩興路簡約公屋及牛頭角下邨，房屋局局長何永賢、勞工及福利局局孫玉菡等官員陪同。 李家超除了上樓了解市民的居住情況，又與居民傾談交流，提醒注意身體健康，有健康就會開心。有長者反映，期望不要取消兩元乘車優惠，李家超回應指，兩元乘車優惠一定繼續，他又向有子女的女士鼓勵生育。 即將在下月發表新一份《施政報告》的李家超，之後到達九龍灣的東九文化中心，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在場迎接。香港電台-港聞 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 1 天前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 11 小時前
長沙灣海達邨有單位起火 一名女子昏迷送院
【Now新聞台】長沙灣海達邨有單位起火，一名女子昏迷送院。消防早上七時許接報，海達邨海榮樓13樓一個單位冒煙起火，到場後破門，將火勢撲熄，一名行動不便女子被發現倒臥在客廳床上，臉部燒傷昏迷，送往明愛醫院救治。消防調查後，初步懷疑是單位內遺下的煙頭引起火警。now.com 新聞 ・ 16 小時前
農民不應為貿易戰埋單 謝鋒籲優勢互補
【on.cc東網專訊】中國駐美國大使謝鋒上周五（22日）應邀在中美大豆產業合作夥伴早餐會上發表演講，強調農業不應被政治化綁架，農民不應為貿易戰埋單。謝鋒認為，中美農業完全可以優勢互補。on.cc 東網 ・ 11 小時前
截至下午5時 本港今日無新增基孔肯雅熱個案
衞生防護中心表示，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。 中心總監徐樂堅醫生說，本港今年累計錄得9宗輸入個案，涉及6男和3女，年齡介乎8至79歲，年齡中位數為31歲。 5宗病例在潛伏期內曾前往廣東省佛山市，4宗病例則曾前往孟加拉國。徐樂堅指出，雖然廣東省佛山市的新增病例數字過去幾周一直穩步下降，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，外遊前必須注意當地情況。市民若從基孔肯雅熱流行地區返港後出現基孔肯雅熱典型病徵，例如發燒及關節疼痛，應立即求醫並告知外遊史，並應避免使用非類固醇消炎止痛藥如布洛芬，以免加劇出血風。香港電台-港聞 ・ 7 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名
全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。香港電台-港聞 ・ 7 小時前
武漢桌球公開賽 傅家俊挫韋德打入第三圈
【Now新聞台】武漢桌球公開賽，傅家俊局數5比2擊敗韋德，打入第三圈。 傅家俊第一局落後24度下，一桿打出59度反敗為勝，9局5勝制下取得領先。綽號「白旋風」、英格蘭的韋德之後贏62比13追平局數。傅家俊緊接兩局連環取分，當中打出今場最高一桿88度，其後再來一桿86度，拉開到3比1。韋德再度追近也沒用，傅家俊贏多兩局，奠定5比2晉級，下一圈會對另一位英格蘭球手沙治。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
港隊乒乓代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港 黃鎮廷稱滿意表現
剛在世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫賽瑞典站，奪得男雙冠軍的港隊代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港。 「大師兄」黃鎮廷表示，滿意今次表現，奪冠和發揮都屬意料之外，提到賽前準備充足，有研究對手的打法作針對性的訓練，場上溝通亦很好。黃鎮廷提到，細節在比賽中會起到關鍵作用，之後會加強在頭三板的發球訓練，期望在之後的比賽中繼續取得好成績。 陳顥樺就表示，首次在這項大賽中奪冠，是對平時練習的肯定，亦增強了之後在訓練及其他比賽中的信心，形容去年年底和黃鎮廷開始合作，雖然磨合時間不是太長，但漸漸已經有默契，溝通亦越來越多，令他在場上的發揮可以更加果斷。 陳顥樺又提到，在準決賽和決賽中都「打足五局」，比賽中亦有被對手反超的情況，形容當時大家都只有「打好每一球」的想法。香港電台-港聞 ・ 6 小時前
許正宇：用事實和數據說話 內地或香港樽裝水微生物金屬含量一樣
政府採購樽裝飲用水事件，跨部門檢討政府採購機制專責小組主席、財經事務及庫務局局長許正宇被問到，在專責小組內有涉及這次投標決定的官員，會否再設立調查委員會，許正宇回應指，審計署亦會參與事件調查，正是希望有一個獨立第三方，以一個獨立、專業的角度檢視事件。 至於事件會否令市民對內地品牌的樽裝水失去信心，傾向用回香港企業的樽裝水，許正宇認為最好是用事實、用數據說話，無論當局或由市場做的檢測，都證實在微生物以及在金屬含量，內地和香港相關的品牌都是一樣，認為無謂揣測並非基於事實。香港電台-港聞 ・ 7 小時前
長沙灣海達邨海榮樓火警 一名女子死亡
長沙灣海達邨海榮樓火警，一名女子死亡，警方正調查起火原因。 警方早上7時許接獲保安員報案，指海榮樓有單位冒煙，消防出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，於單位内救出一名59歲女子，她面部燒傷，昏迷送往明愛醫院後證實不治。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
李家超早上到彩興路簡約公屋視察
行政長官李家超早上約10時到彩興路的簡約公屋視察。 房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接，並陪同李家超上樓，現場有警員維持秩序。 彩興路的簡約公屋今日在中庭設有周末市集，有十多個售賣食物及二手物品的攤檔，數十名居民在場參與。香港電台-港聞 ・ 1 天前
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名男子嚴重燒傷送院後不治。事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。現場是北角英皇道美都大廈，下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，在起火單位發現70歲男子嚴重燒傷，送到律敦治醫院後不治，而一名女子疑吸入濃煙不適送院，消防調查起火原因。有人憶述事發一刻在窗邊揮手求救，消防架起雲梯協助。李先生：「一出來，一整片都黑了，逃生門已經無法走，我只能先用毛巾封住門口免得煙霧飄進來，剛好有一些搭棚師傅在上面工作，聽到我們喊救命，就幫助我們全部救上去。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 13 小時前
北角美都大廈致命火｜大廈劏房林立 管理員稱有業主自行改裝電力裝置
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置，當區區議員期望日後簡樸房規管制度要加密電力裝置的安全檢查。位於14樓的起火單位事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。涉事單位面積約1600呎，分成8間劏房，以記者所見，整棟大廈最少有6層單位都是劏房，而在起火單位上一層亦是「一劏七」的單位，電錶的電線同樣錯綜複雜。雖然大廈有消防設備，但有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位，我們很難可以逃生，因為上面太擠。」吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裏住一個劏房8間屋，當然害怕。這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了，他自己改裝。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。起火單位在北角美都大now.com 新聞 ・ 10 小時前
冒牌水詐騙政府案 | 李家超批物流署把關不力 大為失望
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府事件，行政長官李家超批評物流署把關不力，感到大為失望，認同財庫局局長許正宇的處理方法。李家超：「我非常關注這次物流署把關不力，雖然中標的公司是提供虛假資料 ，但事情發生在一個每天都做採購的專職部門，我大為失望。第二，我們要做的事，要盡快查找不足，改善制度和程序上的任何漏洞，防止再發生。如果涉及人為因素包括疏忽，會按公務員有關管理規則，嚴肅公正處理。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前