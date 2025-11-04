何永賢：目前公屋輪候有11萬宗申請 與5年前相比已縮減25%

何永賢指，目前公屋輪候冊上有11萬宗申請，與5年前比較已縮減25%。(資料圖片)

房屋局與房委會一連4日舉辦「共築．智能峰會」。房屋局局長何永賢在峰會致辭時指，目前公屋輪候冊上有11萬宗申請，與5年前比較已縮減25%，但仍有不少市民正在等待，因此政府推出過渡性房屋及簡約公屋。

簡約公屋將會提供3萬個單位

何永賢補充，政府推出過渡性房屋項目，目標是興建21,000伙，目前已有約18,400伙，供有需要的人士申請。她又提及，政府投入大量資源興建簡約公屋，務求以最短的時間，為有需要家庭提供更好環境的居所。她指，目前有13個簡約公屋項目，目標是提供3萬個單位，當中牛頭角彩興路項目由動工至首戶家庭入伙，僅需時約1年半。

何永賢：MiC是「黃金機會」

何永賢表示，連同新建的公屋，未來10年有足夠的房屋供應，可解決本港的住屋問題，當中北部都會區將有14.4萬個單位落成。她強調，要實現如此龐大數量的建屋量，「組裝合成」建築法（MiC）是「黃金機會」，可推動本港建築業進入新時代。

