何永賢：調查指逾九成簡約公屋住戶生活改善 毋須為居住煩惱

【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，早前委託營運機構做的調查結果顯示，逾九成受訪住戶認為入住簡約公屋後生活有改善。

何永賢稱，營運機構早前向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示九成七住戶認為毋須再為居住問題煩惱，亦有九成五住戶稱與家人入住後更幸福和愉快；另有九成四住戶認為，簡約公屋提供的社會服務幫助他們規劃更好的生活。

她強調將繼續落實簡約公屋的工作，為更多有需要的市民提供改善生活機會。

#要聞