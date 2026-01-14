何沛珈自曝童年舊照 擁肉感身形加包包面 驕傲細個係肥妹仔

何沛珈（Roxanne）2020年參選《香港小姐競選》五強止步，及後加入TVB，成為新一代力捧的主持之一，主持過《東張西望》及《萬千星輝賀台慶》等節目，人氣日漸上升。何沛珈與「星三代」阮浩棕一直用「了解中」形容二人關係，更頻頻以情侶檔出席活動，不過，何沛珈於上個月承認自己已單身6個月。回復單身嘅何沛珈積極經營社交平台，與網民分享生活點滴；日前，何沛珈上載一段成長回顧短片，內容除咗展示佢唔同階段嘅美照，更罕有曝光童年舊照，令粉絲驚呼「女大十八變！」

廣告 廣告

影片中，何沛珈大方公開自己童年及求學時期嘅模樣，相片裡嘅佢都係臉蛋圓潤、笑容可愛，雖然身形肉感，但眼神裡滿滿自信，對著鏡頭笑得燦爛。何沛珈又喺IG限時動態表示：「我細個真係好驕傲，我肥但我自豪！」網民大讚佢真性情，以及愈大愈靚。

事實上，何沛珈早年亦曾為體重煩惱，佢曾透露中四時期體重一度高達70公斤，腰圍達30吋。為求減肥，試過各種方法，包括代餐、減肥藥到極端節食，每日只食豆腐狂做運動，甚至穿厚衣流汗減磅，結果身體反而失去平衡，一度導致月經失調。入行後，何沛珈曾因水腫被導演批評，從而決定更嚴格控制體態，不時喺烈日下穿厚衣跑步，希望逼出汗水達到瘦身效果。直至後來結識到一位專業健身教練，何沛珈逐漸明白「健康瘦身」嘅重要性，開始透過控制飲食、均衡營養及固定運動來維持身形，每周至少一次健身，養成良好生活習慣，狀態也愈見穩定，表示：「減肥不是為了迎合別人，而是讓自己更健康、更有自信。」

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

何沛珈IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！