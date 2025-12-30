何沛珈自爆已單身6個月 回應「禁愛令」認與阮浩棕仍有聯絡

何沛珈（Roxanne）放棄護士工作，於2020年參選香港小組競選，即使五強止步，但仍被TVB賞識與其簽約，又安排佢擔任資訊節目《東張西望》外景主持，晉升為「東張女神」成功入屋，成為力捧小花。感情方面，何沛珈與「星三代」阮浩棕嘅緋聞備受關注，雖然二人未曾承認戀情，但就直言「了解中」，更頻頻以情侶檔出席活動。日前，有傳何沛珈與阮浩棕因工作聚少離多，拍拖一事一直被公司禁止，承受唔少壓力，加上公司執行「禁愛令」，二人被迫結束2年地下情。對此，阮浩棕曾回應指：「我哋依然係好朋友」。不過，昨日（29日），何沛珈出席TVB全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳活動，承認自己已單身6個月。

廣告 廣告

何沛珈於接受媒體訪問時直言目前感情狀況係單身，與阮浩棕依然都係朋友及保持聯絡。被問到是否因「禁愛令」而分手，何沛珈表示無論公司又好，自己都好，現階段都想專注事業，指會畀壓力自己，續透露想先專注做好自己，除咗健身，亦已報讀英文及戲劇班增值自己。

何沛珈

何沛珈

何沛珈

阮浩棕

阮浩棕

阮浩棕

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！