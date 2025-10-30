何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光

▲何潤東（右）為主演《夜半11點學校見》，在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型。（圖／三匠影視提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，結婚9年的他也提到了自己的婚後生活，表示跟老婆Peggy相處良好，平時的生活除了拍戲就是跟老婆相處。

何潤東受邀演《夜半11點學校見》 為戲猛瘦6公斤

台灣三匠影視與新加坡新傳媒聯合製作的校園奇幻愛情《夜半11點學校見》，故事描述一名可以看見鬼的高中生，遇見了一個渴望見到已故祖父的女孩，兩人攜手揭開一連串的謎團，探索愛與失落、生與死的故事。

何潤東應總導演江豐宏邀請特別回台擔任單元主角，之前他為了拍戲增胖，這次花了2個月時間瘦6公斤，體重回到72公斤。他也提到自己目前的生活除了拍戲，就是陪老婆Peggy，他跟Peggy目前住在橫店，「Peggy在橫店直播帶貨做的很好，以前是她陪我，現在是我陪她。」

何潤東徒弟當鏟子超人 他得知超感動

《夜半11點學校見》有不少新加坡年輕演員，身為台灣人的項婕如、劉修甫、張豐豪常趁著空檔帶他們到處玩，去了擎天崗、基隆廟口、貓空、宜蘭衝浪，讓趙崇喆樂不思蜀地說：「我很喜歡台灣，不想回去。」張豐豪是何潤東的簽約藝人，日前他在未告知老闆的情況下，趁著空檔搭火車到花蓮當鏟子超人：「雖然只買到站票，來回站了6小時，去程有大姊四處送ok繃、食鹽水，回程的火車地板都是泥，很累但有著滿滿的感動，很開心自己能盡一份心力。」何潤東知情後，也覺得十分難得，大大鼓勵他。

▲張豐豪(左起)，項婕如，劉修甫、趙崇喆拍《夜半11點學校見》建立好交情。（圖／三匠影視提供）

