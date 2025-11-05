何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣

何猷君大仔被指有何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。

奚夢瑤於社交平台分享照片，並以英文寫道：「祝我的小小兒子生日快樂，爸爸和媽媽都十分愛你。」從照片中看到，雖然何廣燊戴上太陽眼鏡及被Emoji遮去雙眼，但年紀小小就好有台型，又有網民指何廣燊嘅鼻子和嘴巴，與何鴻燊非常相似，更指何鴻燊嘅基因超強，留言：「我覺得好像賭王」、「下半張臉，特別是下巴和嘴巴，我覺得簡直和賭王某張照片一模一樣」、 「我覺得好像賭王」、「嘴巴簡直一模一樣！！」、「鼻子和嘴！」等等。

另外，何廣燊嘅身高已十分高大，由於奚夢瑤擁178cm，因而何廣燊遺傳媽媽嘅良好基因。有網民曾喺活動現場發現何廣燊身高已超過媽媽腰部，估計約115cm，被網民稱為「基因的勝利」。

奚夢瑤小紅書

