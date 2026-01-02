何穗愛意滿瀉晒B 陳偉霆半裸做人肉BB床任瞓

歌手陳偉霆與名模何穗去年10月18日宣布已秘密迎來囝囝「小太陽」，囝囝依家都已經過晒滿月，仲被男星王安宇疑似爆料BB叫「Winsome」。於產後相當低調嘅何穗已極速收身，佢更由大肚開始已停工，依家專心湊B，今日（2日）佢更晒出幾張家庭照，當中見到B仔只係着住尿片，喺半裸嘅陳偉霆背上爬，父子情爆燈！

何穗亦有晒出佢望住愛子露出慈母笑容一面，又以英文留言指期待2026年可以同摯愛的人共度每一刻：「隨着2025年結束，它以最美好的方式改變了我的世界。與你共度的每一天都像是一份我從未意識到自己需要的禮物。感謝你以我無法想像的方式填滿我的心。很高興在未來的每一個新年都有你的陪伴。 ❤️祝大家擁有一個溫暖美好的2026年。願我們都能珍惜與摯愛的人共度的每一刻。 💗💗💗」

陳偉霆半裸任愛子瞓，做人肉BB床。

何穗同阿仔都好Sweet。