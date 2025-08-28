何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B

幾年前《以神之名：信仰的背叛》不獨於亞洲，更於世界各地取得廣大迴響，揭露南韓邪教的恐怖真面目，來自香港的受害人葉萱大膽揭露攝理教真相，更掀起熱話。《以倖存者之名：深入韓國慘案》最初以《以神之名》的第二季為宣傳重點，但除了攝理教的故事還有後續下文外，全劇均以邪教無關，但這並非缺點。誤以為《以神之名：信仰的背叛》已有夠恐怖，《以倖存者之名：深入韓國慘案》絕對高處未算高，諷刺在上季明明是最恐怖的攝理教故事，已是全劇最光明、最有希望的一個故事，其餘三個故事當是慘絕人寰，壓迫感之強真讓你看得極不安，個人更感是《驚心動魄911》後看過最難受的紀錄片了。無疑，在製作與意義上，這絕對是值得一看的佳作，只是心理上未必人人受得住。

Yahoo Movies HK ・ 1 小時前