何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B

經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
其他人也在看
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本九州新燃岳火山兩度噴發 噴煙高達 5500 公尺 火山灰飄向霧島及小林市︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本九州霧島連山的新燃岳（Shinmoedake）火山在今日（28 日）清晨突然噴發，噴煙衝上 5500 公尺高空。日本氣象廳表示，這是繼 7 月 3 日後首次超過 5000 公尺的噴發紀錄，並已發布 3 級噴火警戒，提醒民眾嚴防火山口周邊的危險。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
男子認姦未成年自閉症繼女 官指事主母求情信隻字不提女兒「極度擔心受害人情況」
35 歲鋁窗工人涉於 4 年前，強姦有自閉症及中度智障的 11 歲繼女，再於繼女 13 歲時多次強姦她。繼父承認 5 項強姦罪及 1 項猥褻侵犯罪，原定周四（28 日）在高等法院判刑，法官陳嘉信冀索取被告的精神科醫生及臨床心理學家報告，將判刑押後至 12 月 19 日，期間被告繼續還押。法庭線 ・ 4 小時前
講樓港樓｜香港老牌家族斥2.3億買傳統豪宅 成交價較18年高位低20％
樓市專家總有一個係左近，但唔理假專家定真廢話，一個贏多過輸的人出入貨，可能就是一個可供參考的訊號。講的不是「樓...BossMind ・ 2 小時前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
放盤2年大劈1.2億 南區Shouson Peak洋房2.3億轉手 7年前高位入市今勁蝕5,800萬
二手樓市氣氛回穩，樓價指數雖連升四個月，但早年高位入市的個案仍見蝕讓。據土地註冊處資料，南區壽臣山壽山村道9-19號豪宅項目Shouson Peak洋房近日以2.3億元沽出，原業主帳面蝕讓約5,800萬元離場。根據28Hse的放盤資料，參考同區屋苑貝沙灣的651平方呎2房入場單位，現叫價1,228萬元；前述Shouson Peak所蝕的5,800萬，夠買4.73間貝沙灣細單位。上述成交單位為Shouson Peak單數號洋房，實用面積3,547平方呎，四房間隔，連約1,246平方呎花園。原業主於2018年以約2.88億元購入，2023年起放盤，曾以3.5億元叫價，經多輪議價後最終以2.3億元成交，持貨約七年，面帳蝕讓約5,800萬元。消息指，新買家為陳文傑（Chan Man Kit Mark），與本地老牌企業永傑集團陳韻雲家族成員相同，料為同一人。Shouson Peak一向為名人聚居之地，住客包括前地監局主席陳韻雲及歌手陳奕迅（Eason）等。當中，陳奕迅妻子徐濠縈於2013年12月以逾2.3億元買入屋苑19D號洋房。另有報道指，富商「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）曾以每月約28Hse.com ・ 2 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
美網｜黃澤林硬撼世界排名75位禾頓爭入32強 Now 630台今晚11點免費直播
香港網球一哥黃澤林（Coleman）將於今晚11點出戰美國網球公開賽男單第二圈賽事，惡鬥世界排名第75位的澳洲球手禾頓（Adam Walton），爭奪32強席位。賽事將由Now 630頻道免費直播。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
油麻地倫常命案︱父親疑欠 200 萬債務壓力 殺害兩子女後自殘 危殆送院︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】油麻地金華大廈今日（27 日）發生家庭悲劇，一名 40 歲男子疑因投資失利欠債 200 多萬元，今午殺害 3 歲女兒及 8 歲兒子，再企圖割頸自殺。妻子報警後，消防及警方爆門入屋，發現三人倒臥睡床，其中兩名小童送院搶救後證實死亡，丈夫則往伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 3 小時前
Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》近年最可怕卻又超值得看的紀錄片！觀看前請先三思｜影評
幾年前《以神之名：信仰的背叛》不獨於亞洲，更於世界各地取得廣大迴響，揭露南韓邪教的恐怖真面目，來自香港的受害人葉萱大膽揭露攝理教真相，更掀起熱話。《以倖存者之名：深入韓國慘案》最初以《以神之名》的第二季為宣傳重點，但除了攝理教的故事還有後續下文外，全劇均以邪教無關，但這並非缺點。誤以為《以神之名：信仰的背叛》已有夠恐怖，《以倖存者之名：深入韓國慘案》絕對高處未算高，諷刺在上季明明是最恐怖的攝理教故事，已是全劇最光明、最有希望的一個故事，其餘三個故事當是慘絕人寰，壓迫感之強真讓你看得極不安，個人更感是《驚心動魄911》後看過最難受的紀錄片了。無疑，在製作與意義上，這絕對是值得一看的佳作，只是心理上未必人人受得住。Yahoo Movies HK ・ 1 小時前