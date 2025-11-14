黑色星期五優惠大合集！
何英偉罕有露面 親自去中山了解海俊傑太太肝病情況 「當時心諗係咪AI」
早前海俊傑拍片為因急性肝硬化而喺中山留醫嘅太太籌150萬醫藥費，片中更聲淚俱下。海俊傑後來拍片表示已籌得79萬，捐款者包括郭富城、陳淑芬等多位圈中猛人。
先後效力亞視同TVB嘅男藝員何英偉近年於廣州生活，原來佢得知海俊傑情況後，曾親自去醫院了解。曾與何英偉合演劇集嘅李婉華就同劉雅麗一齊訪問何，從而了解當時點解咁做。
何英偉表示早前聽住李婉華嘅直播揸車，從而得知海俊傑嘅處境，雖唔記得過去有冇同海仔合作，但何心血來潮決定揸個幾鐘頭車去中山嘅醫院。「個個人都話係AI，我好想話俾人聽呢個唔係AI，好想證明呢樣嘢，咁先可以open the door，等其他人知道go ahead啦。」抵達後何英偉用唔同方法進入ICU，但因為有多重關卡，何英偉未能見到海俊傑太太，不過總算確定對方正在留醫。何英偉覺得同海俊傑都係同行，即使唔算認識佢，但喺有需要時就應該幫。
海俊傑條片曝光後，外界關注海點解要收巨額醫療費用，以及內地係咪有「先收錢後救人」嘅做法。5月剛喪父嘅何英偉以家人喺內地求醫嘅經歷幫手澄清。「我爸爸係冇藥可救嗰隻，都要萬五蚊人民幣一日。何況佢（海太）嗰個重症，你一定要打啲嘢嘅，打好多藥落去，三萬蚊係一定要。有好多人去估喺大陸需唔需要咁貴啊？其實呢間醫院呢，係一間非常出名嘅醫院嚟嘅，係特別係做手術方面呢，內臟嘅手術呢，喺成功率好出名」。何英偉又指，內地嘅大型醫院「好規矩，一分一毫都list晒出嚟，冇灰色地帶」。
此外，李婉華同劉雅麗都有問何英偉近況，移居北上嘅佢已經轉行做生意，從事紙箱貿易生意，並指因為需求大所以生意好好。
