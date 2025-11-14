何詩蓓全運會女子100米自由泳初賽過程一鍵重溫

【Now Sports】周三女子歐聯，前英格蘭國家隊女足門將艾普絲率領巴黎聖日耳門重返曼聯倒戈，一開始受到噓聲待遇，但賽後走向觀眾席鼓掌致意，還是迎來魔迷的喝采聲。昔日效力曼聯女足達5年的艾普絲（Mary Earps），去年因續約談不攏過檔巴黎，今場比賽首次回到奧脫福球場倒戈，但最終失了兩球，而PSG也以1:2落敗。艾普絲曾替曼聯女足立下不少汗馬功勞，包括在2023/24年球季贏得英足盃榮譽，即使1年前自由身離開，仍然得到魔迷愛戴，但最近因為出自傳的內容引發爭議，包括抨擊目前在英格蘭女足接替其正選位置的漢頓，令不少人對其印象大打折扣，所以當一開始在現場由播音員讀出其名字，以及她落場後每次觸球，場內都是一片噓聲。當然，除了噓聲，也有魔迷繼續力撐這名門將，而完場後當她走向觀眾席鼓掌時，歡呼聲已掩蓋了噓聲，而PSG女足主帥保羅施薩賽後也說：「這裡的球迷顯然還是很支持她。比賽開始時或許並非如此，但到了最後，她的魅力就展現出來了。」曼聯女足主帥史堅拿賽前也預計球迷會向這名舊將柴台，但讚揚她面對反對聲音的回應方式：「她本身就很聰明，知道應該怎麼做。比賽結束後，觀眾改為向她歡呼，我相信她會好過一點。

