何詩蓓全運會女子100米自由泳初賽過程一鍵重溫

黑色星期五優惠大合集！
其他人也在看
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
全運會・網球｜奧運金牌鄭欽文因傷退賽 王欣瑜升做頭號種子
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，原定代表湖北出戰網球女子單打的中國「一姐」鄭欽文，今天宣布因傷退賽。湖北省體育代表團證實，鄭欽文右肘傷勢尚未完全康復，為免影響長遠職業生涯，決定讓鄭欽文退出本屆全運會。Yahoo 體育 ・ 1 天前
【全運】刷新200混亞洲紀錄 于子迪：再努力練習
【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。now.com 體育 ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
挪威大炒愛沙尼亞 走近決賽周
【Now Sports】挪威憑蘇諾夫及賀蘭各自在下半場梅開二度，以4:1大勝愛沙尼亞，如無意外可直接取得世界盃決賽周資格。now.com 體育 ・ 7 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
全運會・港隊追蹤｜何詩蓓今爭200自金牌 許龍一、單車隊分途出擊
周四的全運會賽事焦點，無疑落在香港「女飛魚」何詩蓓身上。這位首次出戰全運會的港將，順利晉級女子200米自由泳決賽，將於今晚7時13分在深圳大運中心游泳館登場，與河北名將李冰潔、馬永慧及廣東李家萍爭奪金牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
艾普絲返「福」地倒戈 魔迷先噓後鼓掌
【Now Sports】周三女子歐聯，前英格蘭國家隊女足門將艾普絲率領巴黎聖日耳門重返曼聯倒戈，一開始受到噓聲待遇，但賽後走向觀眾席鼓掌致意，還是迎來魔迷的喝采聲。昔日效力曼聯女足達5年的艾普絲（Mary Earps），去年因續約談不攏過檔巴黎，今場比賽首次回到奧脫福球場倒戈，但最終失了兩球，而PSG也以1:2落敗。艾普絲曾替曼聯女足立下不少汗馬功勞，包括在2023/24年球季贏得英足盃榮譽，即使1年前自由身離開，仍然得到魔迷愛戴，但最近因為出自傳的內容引發爭議，包括抨擊目前在英格蘭女足接替其正選位置的漢頓，令不少人對其印象大打折扣，所以當一開始在現場由播音員讀出其名字，以及她落場後每次觸球，場內都是一片噓聲。當然，除了噓聲，也有魔迷繼續力撐這名門將，而完場後當她走向觀眾席鼓掌時，歡呼聲已掩蓋了噓聲，而PSG女足主帥保羅施薩賽後也說：「這裡的球迷顯然還是很支持她。比賽開始時或許並非如此，但到了最後，她的魅力就展現出來了。」曼聯女足主帥史堅拿賽前也預計球迷會向這名舊將柴台，但讚揚她面對反對聲音的回應方式：「她本身就很聰明，知道應該怎麼做。比賽結束後，觀眾改為向她歡呼，我相信她會好過一點。now.com 體育 ・ 23 小時前
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
世盃外 ｜沙卡窩利抽射 艾斯埋齋 兩兵助英格蘭長勝
早已穩奪世界盃決賽周資格的英格蘭，主場對塞爾維亞，主帥杜曹排出433陣式，結果由兩名阿仙奴球員在上下半場各入一粒，最終贏2比0，外圍賽7戰全勝。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
葡萄牙求奪「愛」出線 C朗：噓我啦！
【Now Sports】葡萄牙周四在世界盃外圍賽作客愛爾蘭，巨星基斯坦奴朗拿度賽前揚言希望主隊球迷向他柴台，此話何解？基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於周三賽前記者會上說：「整個球場都會噓我，我習以為常，我當然希望他們會這樣做，也許這會讓其他球員減壓。」明白了，他是希望把所有壓力扛上肩。葡萄牙在F組4戰得10分，領先第2位的匈牙利5分，而多第3位的愛爾蘭6分，只要葡萄牙今仗贏波即可取得決賽周入場券，而5屆金球獎得主C朗屆時可望第6次參戰決賽周。被問到射入1000球的可能性時，已射入953球的他笑謂：「大家看得電影太多了，那將會太完美。返回現實，所有這些數據都令我快樂。一支國家隊永遠不會倚賴一名球員，但我喜歡以入球改變戰局。」now.com 體育 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全運會・游泳｜何詩蓓全運第一戰 200米自由泳第3快晉級今晚準決賽
第十五屆全國運動會游泳項目周三（12日）續在深圳大運中心游泳館進入第3天賽事，奧運4面獎牌得主、港隊女飛魚何詩蓓（Siobhan）矚目登場，首戰全運的她出戰強項女子200米自由泳初賽，最終以由頭帶到尾的姿態游出1分58秒98，總排名第3快晉身今晚8時04分上演的準決賽。Yahoo 體育 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 18 小時前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
吃老鼠撐35天！她海島求生賽瘦14公斤拿獎金
[NOWnews今日新聞]中國上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外力拼生存時長，吸引網友觀眾。而近期在浙江溫州的一場海島求生賽，第三名的 25歲東北女孩在島上靠吃老鼠、吃海鮮生存了35天，成...今日新聞 ・ 1 天前
K湯打後備重生冇不滿
【Now Sports】達拉斯獨行俠解僱總經理尼高夏里遜後，周三仍在主場以114:123不敵鳳凰城太陽，但開季以來一直狀態低迷的卡里湯臣，今場攻入19分，交出今季最佳表現，賽後更表示其實很享受打後備。開季頭7場都打正選的卡里湯臣（Klay Thompson），因為表現不佳，從上周對新奧爾良塘鵝一役起開始轉打後備，這是他連續第4場以後備身份披甲，結果迎來今季最高得分，有19分進帳，三分球6個，但起手多達17次，命中率仍有待改進。K湯賽後說：「我其實蠻享受的（後備角色），因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以融入的時機。老實說，這是我的第15個球季，還能在NBA打一場30分鐘的比賽，能打多久就多久。我不是說自己快不行了，而是站在場上本身就是一種榮譽，無論如何，今年的目標就是成為球隊最穩定的支柱。」獨行俠曾在最後一節追到3分落後，可是最後仍然功虧一簣，而且有PJ華盛頓首節便肩傷離場；太陽則迎來4連勝，正選5人全部得分上雙，戴雲保卡貢獻26分和9助攻，兩天前對塘鵝取得生涯新高42分的基臣阿倫，也有23分進帳。最後談到尼高夏里遜被炒，K湯補充：「這一行很殘酷，他是我朋友，只希望他一切順利。now.com 體育 ・ 19 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前