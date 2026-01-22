何超儀拍動作戲致傷痕纍纍 陳子聰身體狀況良好 自揭手術傷口長到似拉鏈

立即投選年度十大消費新聞
由何超儀（Josie）主演、與老公陳子聰聯合監製嘅香港血腥驚慄劇情電影《維多利亞壹號》（國際版），夢日（20日）舉行首映禮，旗下藝人Iman Taheri，及圈中人林敏驄、陳果、邵音音、波多野裕介及導演郭子健等人亦有到場支持。
何超儀表示電影主題較為偏風，15年前嘅上畫映期唔夠耐，做唔到香港票房嘅冠軍，昨日換國際版重新上映，令佢有沉冤得雪感覺，觀眾亦可以充分地欣賞到呢套電影。因為呢個故事概念太新，當時亦要遷就香港電檢條例，觀眾睇唔到電影嘅全部，所以佢將片賣到全世界。陳子聰表示佢仲記得有一晚喺英國一間餐廳食晚餐時，有一位男士見到超儀，並表示認得佢喺戲中嘅演出，所以證明呢類電影唔單止香港，全世界都會受歡迎。陳子聰更透露曾有外國公司提出，想佢哋將劇本拖長來製作劇集。當被問到會唔會開拍續集時，超儀就話很多人都向佢哋提出要求，甚至荷里活都提議購買，並轉形式去做，不過佢就覺得呢套電影係自己電影公司嘅第一個BB，所以如果唔係原汁原味，佢就唔想。
另外，何超儀及陳子聰監製嘅新作《拾荒法師》，目前正在拍攝第二集，而超儀就表示希望今年可以上一部，第二部差唔多完成，因為牽涉好多CG特技，所以最快都要下年。新作有大量動作戲，作為女主角嘅超儀表示為作品落力到受傷，仲即場拉起衣袖，展露前幾日整親嘅前臂內側一大片瘀青，佢仲話日前吊威也攬住特技人，由高處飛落地面，手同埋大髀內側都刮到威也，隻腳半月板仲有撕裂情况，不過由於要趕及2月6日前殺青，先可以去做治療。
陳子聰被問到現時身體狀況時，佢就表示以經好好多，好開心可以出嚟見大家。問到係唔係本月要再赴美接受手術時，超儀代答表示已經做完，不過仲有一個問題，心臟主動脈手術暫時唔可以做，由於呢幾年佢接受咗多次手術，所以醫生唔贊成佢依家再做。佢哋形容開刀的傷口像拉鏈，由心口去到肚臍，這個長度係由幾個手術累積而成。陳子聰亦表示自己都唔想做，現時只要好好控制血壓就冇問題。
