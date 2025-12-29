何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰

迎來51歲的何超儀，用了大半生的時間證明自己不單是「賭王千金」，就算是獨立個體也可活得有型、有態度，加上早前因丈夫陳子聰的健康問題而接受訪問，更能看得出她有情有義。乘著她的生日，重溫她的金句，也許也能為一眾女性們帶來力量。

「每天面對不同的批評，熬幾十年，熬到麻痺了已經不當一回事，就可以埋頭苦幹做自己的事。」

何超儀在1994年以歌手身分出道，那個年代不像現在，夾著「星二代」之名可以和星爸星媽一起賺廣告錢、接工作。那個年代的「星二代」大多不被看好，加上她無法擺脫「賭王千金」之名，大家更落力冷嘲熱諷。她入行時叫父親和姐姐們不要幫忙，後來才形容是「戇居」之舉。當時她一到街頭便會被罵，有次表演走了音也被唱片公司大罵：「我一直被欺負，覺得富二代做事不認真，或做得不好回家即可，富二代其實需要花上三倍努力爭取成功。」

「娛樂圈不會放過人，管你爸是誰？」

偶然打工也會發覺有皇親國戚，誰誰的兒女或世侄來做實習，要包容，要給點面子。但何超儀說，娛樂圈不是這樣運作的。走音事件後，公司說她影響公司影像，於是還是沒續約，令她失去希望，也失去了很多自信心：「做甚麼也沒用，還是會被誤會。娛樂圈是一個不會放過人的圈子，不會給你面子，管你爸爸是誰？」那段時間，可算是她其中一個低谷，那個名為「賭王何鴻燊千金」的標籤還是黏著她不放。

「有些粉絲叫我『何超』，我很願意，起碼不用再跟著那個品牌。」

後來，她遇上喜歡的人，還有一群由心支持她，也志同道合的人。運動員王凱韋教她滑水，後來也認識了陳子聰和LMF，她也迎來很多新嘗試，自己的音樂、自己的電影、自己的電影公司，這些都是屬於何超儀的。那部由她執導的電影，叫《維多利亞壹號》，也給她帶來金像獎的最佳女主角提名。名字、稱呼，對當時的她來說是重要的，那時的歌迷稱她為『何超』，爽直得和她很合襯。她喜歡這個像是帶著她的根，又有點重生意味的名字。

「我是喜歡做先鋒的。」

現在，她成了獨特又有型的代名詞，對比家裡的姐姐和弟妹，她笑言自己只懂花錢，但又喜歡做先鋒。於是全世界的流行文化她都關心，別的地區有什麼新音樂、新電影，她都好奇。他的榜樣是和添布頓合作的 Johnny Depp，怪誕、有強烈個性、暗黑、帥氣，在娛樂圈和上流圈子中看盡奇怪事的何超儀，也許會繼續把那些荒謬變成藝術，讓大眾感受她的黑暗美學。

