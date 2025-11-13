最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。
早前何超盈帶同囡囡出席慈善步行籌款活動「乳健同行2025」，其後何超盈喺社交網站上載由香港演藝學院舉辦嘅慈善晚宴靚相。喺照片中，佢哋兩母女均以紅色晚裝示人，認真襯到絕！而當晚囡囡亦有份為慈善晚宴表演跳舞，為慈善晚宴出一分力。6歲Audrey罕有曝光，五官輪廓再加上小麥膚色，同爸爸辛奇隆十足餅印一樣呀！
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 10 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 19 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
威廉王子談凱特及查理斯患癌經歷 與子女開放溝通：隱瞞只會帶來焦慮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國威廉王子近日接受巴西電視節目訪問時，談到他與凱特王妃如何向三名子女說明家庭面對的艱難時刻，包括凱特及英王查理斯三世先後確診癌症。他強調，夫婦選擇與子女保持開放溝通，讓他們明白情緒與現實背後的原因，以減輕焦慮和不安。威廉又透露，夫婦暫時不讓孩子使用手機，希望他們遠離網絡壓力，享受更單純的成長環境。Yahoo新聞 ・ 1 天前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前