何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。

早前何超盈帶同囡囡出席慈善步行籌款活動「乳健同行2025」，其後何超盈喺社交網站上載由香港演藝學院舉辦嘅慈善晚宴靚相。喺照片中，佢哋兩母女均以紅色晚裝示人，認真襯到絕！而當晚囡囡亦有份為慈善晚宴表演跳舞，為慈善晚宴出一分力。6歲Audrey罕有曝光，五官輪廓再加上小麥膚色，同爸爸辛奇隆十足餅印一樣呀！

何超盈2019年結婚時嘅逾6億「世紀嫁妝」

