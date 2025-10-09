何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點

何超蓮中秋於豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。何超蓮嘅豪宅樓底極高，非常闊落，客廳更有超大片空地能夠席地而坐，甚至能讓眾人坐低野餐。至於，何超蓮與竇驍結婚前，其實係與媽媽陳婉珍共住於山頂布力徑5號大宅，該大宅面積達8,000平方呎。日前，何超蓮於小紅書分享中秋佳節與家人於家中泳池邊BBQ嘅照片，寫道：「我的中秋必備活動——和家人一起烤棉花糖&吃月餅！你們呢？…」再次曝光媽媽陳婉珍名下嘅山頂豪宅，成為網民焦點。

山頂豪宅具有泳池、私人花園及健身室等設施；過往，何超蓮不時於家中拍照，其私人花園種滿菲島福木及金錢樹等貴價植物，客廳旁擺咗唔少清代古董和由外國購入嘅收藏品。

