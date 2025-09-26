何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反

何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍（小紅書截圖）

賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。

何超蓮與老公竇驍

早前，何超蓮以全白造型現身機場，白色貼身上衣配上白色短裙盡顯身材，洋溢甜美青春氣息。不過，有網民就關注其排隊等候辦理登機手續表情，更被網民指「黑臉翹手」，一副不耐煩樣子，心情似乎麻麻，如「眼神很不友善」及「大小姐脾氣又來了」，甚至被聯想到婚變傳聞。

網民發另一角度平反（小紅書截圖 ）

不過，不少網民隨即為其平反：「每一秒都要對著你笑嗎？」、「你試一下被懟著拍啊 誰會好臉色」、「如果是我被不禮貌的懟臉拍的話，我會直接罵了」、「臉臭不罵你算好了」及「這是她的私人時間，她沒有意務對著鏡頭雙笑」，更有網民晒出另一角度的何超蓮，親自背着行李，更向鏡頭報以微笑兼揮手打招呼，態度友善。

網民留言平反