何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃

【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。

上月23日竇驍發文：「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得愈來愈離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。」超蓮附和：「感謝所有善意關心我們的朋友，也理解大家的好奇。但我們始終認為，感情的穩固與否，毋須通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實訊息。」本月4日，竇驍在西安出席活動時也戴着婚戒。

有網友昨日表示偶遇他們，形容當時見到超蓮和竇驍有說有笑：「明明人家感情甚好！」發文地點顯示在澳洲。照片中超蓮穿上衝浪服，竇驍則是T恤配長褲，手上拿一杯飲品，網友還說：「何超蓮很nice，我先生跟她四目相接了一下，她主動跟我先生說hello。」其他網友跟着透露：「昨天在歌劇院也碰到他倆了」、「周五我和他倆走了個照面，兩人全程手牽手，有說有笑的超級sweet」。

