何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的

何超蓮逛街被野生捕獲 網民力批新造型：感覺不到一點貴氣

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。

該網民於上海一商場逛街時巧遇何超蓮，何超蓮當日以曲髮造型出現，身穿胸前心形鏤空設計嘅黑色緊身上衣，配襯芥末黃色皮革短裙，以及彩色格紋毛毛外套。何超蓮有留意到網民正在拍攝，於是亦冇迴避鏡頭，反而更大方地對鏡頭甜笑，唔少網民反問點解冇保鑣跟隨咁貼地。何超蓮一身俏皮打扮示人，不過唔少網民就對佢嘅造型唔係咁滿意，直言唔適合何超蓮：「這身衣服，成功的把走路姿勢的缺陷暴露無遺」、「這麽貴的衣服，跟我媽穿的50塊衣服一樣」、「我以為這個是萬聖節的Cos……」、「這個造型像幾十年代以前的，關鍵她也不適合。」、「這好像以前暴發戶嘅裝扮，得靠她的顏值」、「感覺不到一點貴氣，奇怪了」等等。

廣告 廣告

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

何超蓮小紅書

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！