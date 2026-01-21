何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。

何超雲分享多張打卡美照，包括親自製作朱古力生日蛋糕，以及遊樂園玩鸚鵡嘅照片。何超雲身穿一件啡色Deep V露背連身短裙，展現做Gym努力操練背肌和雙臂肌肉嘅成果，身形Fit爆。不過，令人關注嘅係，何超雲所PO嘅照片皆充滿濃濃「男友視角」氛圍。隨後，何超雲再分享與鬍鬚男於旋轉木馬上嘅自拍照；從照片中睇到，合照係由鬍鬚男揸機，而何超雲更伸出手輕輕抬起鬍鬚男嘅下巴並對住鏡頭展露甜美笑容；此舉疑似證明何超雲與Douglas情已斷。

廣告 廣告

何超雲

何超雲

何超雲

何超雲

何超雲

何超雲

何超雲

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！