宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
何超雲聖誕與一男子海景餐廳慶祝 未婚夫Douglas仍未見蹤影再惹情變傳聞
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）於2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，該男子不僅緊挨住何超雲，雙手更環抱住何超雲，疑似係新歡。12月初，何超雲又帶同鬍鬚男觀看楊千嬅演唱會，加上未有於聖誕節PO出任何有關Douglas嘅照片，令分手傳聞再升溫。
何超雲於聖誕節期間亦有於社交平台上分享生活，不過就未見Douglas和疑似新歡鬍鬚男身影；反而，何超雲於Boxing Day相約一名男子到一間擁維港海景嘅餐廳慶祝佳節，從照片可見，何超雲與該男子頭貼頭自拍，二人臉頰微微發紅，疑似小酌幾杯。
何超雲與Douglas於2022年被揭拍拖及訂婚，據悉二人不時結伴外遊，男方亦已融入何家圈子，不過婚期一直未有消息。何超雲於8月清空社交平台上與Douglas嘅合照暗示二人情變。但後來，何超雲與Douglas曾於差唔多日子於巴黎鐵塔打卡，被網民推測二人可能共同旅行歐洲，加上何超雲仍追蹤Douglas嘅私人IG帳號「itsdouglaswong」，暗示與Douglas關係依然緊密，被指二人可能已低調復合。不過，從何超雲近呢幾個月所PO嘅照片中，睇嚟何超雲與Douglas嘅愛情早已逝去。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
阿Mo李啟言 MIRROR演唱會受傷3年半首次發近照 : 期待2026年有個更好嘅自己
MIRROR 2022年7月紅館演唱會發生屏幕墮下事故，導致舞蹈員李啟言（Mo)等多人受傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
安德尊同宋芝齡受訪又打情罵俏 披露關係之餘女方爆大王「冇俾家用」
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡近年變成CP，早前由加拿大回港、同大王私底下相當友好嘅林嘉華接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，大王更都對佢鬆口仲一臉靦腆，結果嘉華哥一句「佢（大王）自己承認咗喇！」令外界以為安德尊同宋芝齡官宣戀情。但係早前有周刊影到安德尊同「熟版高ling」現身仲有講有笑，究竟大王有幾多「妃嬪」呢？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍
於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
大埔宏福苑五級火釀成最少161人死亡，包括殉職消防隊目(追授)何偉豪。他的未婚妻Kiki在除夕撰文向摯愛表達思念，提到除夕原本是兩人的大日子，未料如今已天人永隔，又帶着一個代表何偉豪的猩猩公仔搭飛機出發。am730 ・ 22 小時前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡卓妍新年願望曝光 希望踢走大懶蟲
【on.cc東網專訊】藝人蔡卓妍（阿Sa）除夕夜於社交平台甫出幾張坐在梳化上，面帶無奈表情的照片，自爆遇到大難題：「有冇人同我一樣，好想整一個2025 recap，打開個相簿，見到有好多相同片就好頭痛，但係都堅持揀咗一粒鐘......最後實在覺得太攰同埋好眼瞓（東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高
「油麻地警署光影之旅」周四(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？am730 ・ 12 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。Yahoo Food ・ 2 小時前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 13 小時前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 12 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
35歲Emma Watson應對「結婚」問題的高EQ回應：與其關心我有無結婚，不如擔心你自己的人生
Emma Watson 登上《Jay Shetty Podcast》談到對婚姻的看法，她直言「與其關心我有沒有結婚，不如擔心你自己的人生」，直白而一針見血的回應，讓大家也紛紛點頭認同！Yahoo Style HK ・ 1 天前