何超雲聖誕與一男子海景餐廳慶祝 未婚夫Douglas仍未見蹤影再惹情變傳聞

何超雲月初帶鬍鬚男睇演唱會 聖誕與一男子海景餐廳慶祝 未見未婚夫Douglas身影

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）於2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，該男子不僅緊挨住何超雲，雙手更環抱住何超雲，疑似係新歡。12月初，何超雲又帶同鬍鬚男觀看楊千嬅演唱會，加上未有於聖誕節PO出任何有關Douglas嘅照片，令分手傳聞再升溫。

何超雲於聖誕節期間亦有於社交平台上分享生活，不過就未見Douglas和疑似新歡鬍鬚男身影；反而，何超雲於Boxing Day相約一名男子到一間擁維港海景嘅餐廳慶祝佳節，從照片可見，何超雲與該男子頭貼頭自拍，二人臉頰微微發紅，疑似小酌幾杯。

何超雲與Douglas於2022年被揭拍拖及訂婚，據悉二人不時結伴外遊，男方亦已融入何家圈子，不過婚期一直未有消息。何超雲於8月清空社交平台上與Douglas嘅合照暗示二人情變。但後來，何超雲與Douglas曾於差唔多日子於巴黎鐵塔打卡，被網民推測二人可能共同旅行歐洲，加上何超雲仍追蹤Douglas嘅私人IG帳號「itsdouglaswong」，暗示與Douglas關係依然緊密，被指二人可能已低調復合。不過，從何超雲近呢幾個月所PO嘅照片中，睇嚟何超雲與Douglas嘅愛情早已逝去。

