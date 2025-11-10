何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。

何超雲於IG限時動態上載多張生日會合照，眾人圍住壽星大合照，氛圍歡樂，但有兩張照片成為最大亮點。何超雲身邊有位著波衫嘅男士，該男子亦係首次喺其社交平台曝光。重點在於，該男子不僅緊挨住何超雲，雙手更環抱住何超雲，親密度遠超普通朋友。照片中，何超雲笑容燦爛，絲毫不避嫌，任由男方摟腰。

何超雲與Douglas於2022年被揭拍拖及訂婚，據悉二人不時結伴外遊，男方亦已融入何家圈子，不過婚期一直未有消息。今年8月，何超雲清空社交平台上與Douglas嘅合照暗示二人情變。但後來，何超雲與Douglas曾於差唔多日子於巴黎鐵塔打卡，被網民推測二人可能共同旅行歐洲，加上何超雲仍追蹤Douglas嘅私人IG帳號「itsdouglaswong」，暗示與Douglas關係依然緊密，被指二人可能已低調復合。不過，從何超雲近日所PO嘅照片中，睇嚟何超雲與Douglas嘅愛情早已逝去，亦已另結新歡。

