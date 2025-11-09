何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？

賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！

超雲在社交網限時動態晒出為多年好友慶生的照片，在大合照中，身邊的男士疑似從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是超雲的新歡！

廣告 廣告

其實超雲作風低調，但自與Douglas拍拖以來，愈愛愈高調，當時有指二人身份地位懸殊，幸獲家人支持，無阻戀情發展，除了頻頻結伴外遊之外，又公開亮相家族活動，不過今年2月超雲慶祝36歲生日時，Douglas就不見蹤影，其後又被發現清空兩人的合照，因而傳出分訊。

超雲同未婚夫以前糖黐豆。

成日一齊！

朋友生日，好親蜜，不過唔係呢位人兄。

睇吓左上角張相，意外洩「蜜」呀！

超雲有新戀情？

最緊要開心！