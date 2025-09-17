何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。

日前，有網民發現疑為Douglas嘅Instagram帳號，帳戶中皆是風景照，正正中咗Douglas熱愛攝影呢點，何超雲亦有追蹤該帳戶，並且在該帳戶9月3日上載嘅國外風景照中讚好，該帖文標註倫敦諾丁山（Notting Hill），恰巧何超雲於9月8日亦曾上載巴黎鐵塔打卡照，推測二人可能共同旅行歐洲，而且何超雲仍追蹤Douglas嘅私人IG帳號「itsdouglaswong」，暗示與Douglas關係依然緊密，被指二人可能已低調復合，暫不公開戀情。

何超雲感情經歷豐富，2010年曾與皮草太子爺王大業短暫交往半年，隨後2011年與視帝陳山聰嘅戀情令各方關注，更曾帶陳山聰與賭王何鴻燊見家長；二人於2013年分手後，何超雲感情生活變得低調，直至2022年與消防隊長Douglas戀情曝光，再度令佢嘅感情事成為焦點。

