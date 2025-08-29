何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向

何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露離巢後最新去向

何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。

日前，何遠東終於釋出自己近況，從照片中看到，相比入行時圓潤身型，現時嘅何遠東瘦咗唔少。然而，原來佢正忙於為母校擔任戲劇老師，寫道：「2000年我是一名參與學生，2025年我是大家的戲劇導師，此種微妙的關係好beautiful，我相信戲劇的力量，真善美團結齊心就事成，希望同學們記得我們自己定義的『KPI』，KIDS PLEASURE I，還有 要記得…我們一齊觀賞大自然的震撼，連場暴雨都阻擋唔到大家回來創作排練......」何遠東曾表示現時主要從事教育工作，帶領兒童劇製作，也願意接受新嘅劇本或綜藝節目邀約，只要合適就會隨時出擊。

何遠東

何遠東

何遠東

《心理追兇Mind Hunter》劇照

《 降魔的》截圖

《十八年後的終極告白》劇照

何遠東

何遠東

何遠東

