何雁詩分享罕見病兒子生活片段被負評 本尊高EQ回應︰如果佢睇得明Social Media，應該係奇蹟

鄭俊弘（Fred）同何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，Asher嘅神經系統受影響，發育同智力亦較同齡小朋友遲緩，因此需要入讀特殊幼稚園。早前鄭俊弘何雁詩一家人外遊，仲將旅程片段上載到紀錄Asher生活點滴嘅IG，片中Asher對於機艙上方屏幕播放嘅安全須知影片甚感興趣，仲雀躍到拍前面嘅椅背。有網民「公審」Asher敲打椅背會滋擾其他乘客，身為媽咪嘅何雁詩都有留言回應，原來坐Asher前面嘅係何雁詩媽咪，，亦即係Asher婆婆。唔少人都讚Stephanie回應得體，而且安排婆婆坐前面，減少Asher可能帶來嘅滋擾，相當周詳。

鄭俊弘何雁詩

但係亦有網民仍未收貨，有人發文批評鄭俊弘同何雁詩不時以Asher嘅生活出post。「口不出惡言，惡言是迴力標，自己會承受返，大家都口下留情。除此之外，爸爸媽媽有責任保護小朋友，他日孩子長大後，未必想見到自己有咁多影片在網絡上面，自己受得到，唔等於小朋友將來受到，有時家長會好順理成章覺得，小朋友屬於我嘅，我有權將佢地擺上網，真係要適可而止，何況係公眾人物」。

何雁詩

上次答得大體嘅何雁詩今次再展現高EQ，坦白指兒子終生智力受損，難以理解社交媒體內容。「一個永遠智障嘅小朋友，如果佢有一日睇得明Social Media，應該係奇蹟」。何雁詩亦解釋點解要分享Asher嘅生活，「點解我一直要分享我小朋友嘅事情都係因為希望多啲人了解乜嘢叫做罕見病，乜嘢係天使綜合症。呢幾日突然見到好多回應，雖然有時候我自己都唔好受，但係我覺得至少有人談論緊呢個罕見病，記得乜嘢係disability。而我個仔永遠都唔知人哋講緊佢，咁就足夠啦」。

Asher早前返學見到隔離嘅紅色校車，令佢笑得好開心

雖然網民意見不同，何雁詩依然分享Asher生活片段，早前佢post咗囝囝坐車返學見到紅色校巴而展露笑容嘅可愛一面。

