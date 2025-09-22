何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

《志雲頻道》YouTube影片截圖

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

何雁詩表示與樂隊已有4次演出機會，好開心疫情後可以再次唱live，自己亦係用「成本價」去演出，完全唔會介意演出地點，笑指如果大家有適合嘅地方，可以直接IG DM佢。何雁詩透露曾於一間食酸菜烤魚嘅火鍋店獻唱，一開始有擔憂，但表示與食客們都玩得好盡興：「我係驚嘅，通常有嘢食，似周年晚宴咁，人哋掛住食嘢唔得間理你，但好驚訝反應好好，食完嘢坐第一排嘅朋友會調轉身睇我唱歌，原來之前驚嘅嘢，突然有人嗌：『攞碟魚旦過嚟』，但唔會，嗰日真係氣氛超級好。」

被問到當晚歌酬，何雁詩直言冇得計，表示覺得自己已經賺咗可以唱歌嘅機會：「大家都知飲食行業難做，做音樂都難做，我覺得雙贏，自己有得唱又可以見fans，佢哋又可以免費提供酒精同食物畀我哋，賺咗嘞我已經，我又會叫多啲消費客人朋友嚟，大家好來好去。」

