何雁詩鄭俊弘囝囝患天使綜合症入讀特殊幼稚園 開學兩週適應進度曝光

何雁詩（Stephanie）2020年與鄭俊弘（Fred）拉埋天窗，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。早前，Fred於社交平台上載囝囝開學日片段，透露囝囝開學日情況；日前，Stephanie再分享囝囝開學兩週適應情況，大讚囝囝表現出色。

Fred分享Asher 開學日情況

早前，Fred上載一條開學日送囝囝上學的片段，片段中Asher雖然略有睡意，不過仍對鏡頭面露微笑，而Fred亦配文大讚囝囝：「It was Asher’s first day of school today. We are all so excited for him, I couldn’t really sleep last night. He did such a good job today, he didn’t cry, he wasn’t scared. We are all so proud of you baby （今天是Asher的第一天上學。我們都為他感到興奮，我昨晚真的睡不著。他今天做得很好，他沒有哭，他不害怕。我們都為你感到驕傲，寶貝）😘😘😘 @youcanfly_asher @honganc 同學各位找個位，這是你的開學禮😘😘 我祝你青出於藍😘😘💪💪 #開學禮 #第一日返學 #好興奮 #瞓唔着 #firstdayofschool #bigboy #青出於藍」

何雁詩鄭俊弘囝囝患天使綜合症入讀特殊幼稚園 開學兩週適應進度曝光

日前，Stephanie亦於社交平台再次分享Asher開學兩週適應情況，更透露囝囝到幼稚園後被玩具吸引完全沒有回頭，又指囝囝由第一個星期上課2小時，進步到上課兩小時6.5小時：「Asher’s in kindergarten!

We started school two weeks ago and he’s been a champ🥲 we were a little worried that he would be scared to be in a new place without us being around, but he settled in great because all the teachers were so patient and caring 🥰 the first day when we sent him in the classroom, he was so mesmerised by the toys he didn’t look back at all🫢



He started off with 2 hours on the first week and two weeks in he has 6.5 hours at school now! It’s so good to know that he is being taken care of at school and we can have some time to ourselves as well. Though our helper cried on his first full day at school because she missed him too much😆



Excited to see what’s ahead of us!」

Stephanie透露Asher開學兩週情況

（Asher 上幼稚園了！

我們兩週前開始上學，他表現得非常出色🥲。我們之前有點擔心他會因為沒有我們在身邊而害怕新環境，但他適應得很好，因為所有的老師都非常耐心和關心 🥰 第一天我們送他進教室的時候，他被玩具迷住了，完全沒有回頭看🫢



第一週他只上2小時的課，兩週後他現在已經上6.5小時的課了！知道他在學校有人照顧，我們也能有一些自己的時間，真是太好了。不過，我們的保母在他第一天上學的時候哭了，因為她太想念他了😆



期待著我們的未來！）

何雁詩分享Asher開學兩週適應進度

Fred分享Asher 開學日情況

兩夫婦齊齊送囝囝返學

鄭讚廷Asher