佘智江自泰引渡回國 華稱將加強打擊網賭電詐

【on.cc東網專訊】柬埔寨籍華人佘智江因涉嫌營運非法跨境賭博，2022年在泰國落網，直至周三（12日）被泰國警方引渡回中國。內媒周四（13日）報道，中國公安部有關負責人就成功引渡佘智江回答記者提問，指這是中泰雙方開展國際執法司法合作、打擊跨國犯罪的又一重要成果。中國警方將不斷加大打擊電訊網絡詐騙、跨境賭博等犯罪力度，有案必查、有逃必追，堅決把犯罪分子繩之以法。

中國公安部有關負責人表示，佘智江的成功引渡，有力回應了民眾對打擊跨境賭博、電詐等犯罪活動的期盼，體現公安機關依法嚴厲打擊犯罪、切實維護民眾合法權益的堅定決心和堅決態度。下一步，中國警方將積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議，積極籌建國際打擊電詐聯盟，全面深化與各國執法安全合作，堅決打擊網賭電詐等跨國犯罪，不斷加強海外利益保護，共同防範應對各類安全風險挑戰。

佘智江是緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯，也是中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一，引渡他回國的中國民航客機周三晚降落在江蘇南京祿口國際機場。調查指，以佘智江為首的犯罪集團在網上設立「紅樹林」、「億遊國際」等逾200個賭博平台，吸引全國33萬人參與網賭，涉案金額逾27億元人民幣（約29.5億港元）。該犯罪集團在華設立多間公司招人參與網賭犯罪，並與境內外地下錢莊等犯罪團夥勾連。此外，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，社會影響極其惡劣。

