佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生，早前湯盈盈丈夫錢嘉樂慶祝60歲生日，所有成員都齊集送祝福。而近日閨密團一同外遊，雖然有七名美女同行，但當中只見梁靖琪的姐姐而不見文頌嫻蹤影，有網民更發現「七魔女」已經連續兩年外遊，但文頌嫻卻一再缺席，因此猜測是否姊妹情現暗湧。
「七魔女」當中除了佘詩曼，其餘六人都已結婚兼育有兒女，要齊齊放下工作及「拋夫棄子」相約外遊絕不容易，當中佘詩曼早前連續趕拍《正義女神Themis》及《新聞女王2》，她忙完後已預告要放一個月長假充電，其後更在IG貼出度假照片，其中一張照片見到佘詩曼、湯盈盈、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚、梁靖琪分別穿上黑色沙灘裙，當中梁靖琪、鍾麗淇特別性感，而大家的膚色明顯曬得深色了，佘詩曼留言指「The tans will fade , but the memories will last forever .」（曬黑的膚色會變褪色，但記憶會永遠存在），周家蔚亦發文指「Make it last forever, friendship never ends.Wannabe with you girls ALL the time…😏」（留住這一刻，讓友誼延續至永遠，任何時候都想跟這些姊妹在一起…）。
佘詩曼亦翻出去年旅行的照片，今年再拍一張同樣角度、同樣姿勢的照片，留言指「同一班人、同一個post。一年後，再去旅行，一樣咁開心！」之後改為：「今年。去年。期待明年！」。從今年及去年的照片見到，同行「團友」還有梁靖琪的姐姐，但文頌嫻卻沒有隨行。有網民看到照片後不禁追問文頌嫻去向，留言表示：「為什麼沒有文頌嫻？」、「她去年已經沒有出現」、「哈哈哈嫻人很忙」。
有網民懷疑事件反映「七魔女」可能姊妹情生變，不過隨即有人反駁，指早前佘詩曼、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚就結伴看G-DRAGON香港站演唱會，而「七魔女」成員貼出的聚會照片，亦不是每次都齊人，但文頌嫻亦經常出現，故猜測可能是要照顧女兒，所以不方便出遊，「文女忙於整飯盒啦」、「唔係人人都可以放低屋企去旅行」。
