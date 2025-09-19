佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事

佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。

佘詩曼接受傳媒訪問時表示，身邊朋友和家人曾患癌症，因此自己對整個過程都好清楚。被問到佘媽媽是否癌病患者，佘詩曼並冇正面回答，僅回應指媽媽早前的確係身體抱恙，目前情況穩定並有接受適當治療，正在努力康復中。佘詩曼透露佘媽媽心態非常正面樂觀，出街次數比佢更多，自己每次見到媽媽出街都會好開心；現時亦已暫停接拍新戲，有空餘時間就會陪伴媽媽，早前更到馬來西亞旅行。至於，佘媽媽剃光頭一事，佘詩曼激讚媽媽非常勇敢，認為佢係為自己而活，治療適合的話就唔會理副作用，表示媽媽係一個好榜樣和勇敢嘅人。

