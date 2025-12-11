佘詩曼慶影迷會22周年 自揭多年小秘密 勁寵粉親回粉絲提問

佘詩曼入行多年，選美出身的她，由TVB紅到返內地，再回歸娘家懷抱，依然人氣不減，近期由她主演的電視劇《新聞女王2》話題不斷，Man姐頻爆金句，不僅成為城中熱話，外界更看好她大有機會第四度奪得視后。

雖然阿佘人氣爆燈，但她忙於接job吸金之餘，亦不忘寵粉，今日適逢影迷會成立22周年，阿佘在社交網上分享了多年來的一個小秘密，寫道：「我22歲嗰年入行，參選港姐嗰時22吋腰，今年係我影迷會22周年，忽然發覺22這個數字，原來一直溫柔地刻在我的命運裡，它標記著我的開始、我的挑戰，與我們共同的22年成長。@sheh_officialfc 「22歲」生日快樂！！ #❤️」不少影迷看到阿佘的留言後，都紛紛送上祝福，有網民更笑言，估計阿佘現在跟選港姐時一樣，擁有22吋纖腰呢！

另一寵粉鐵證，來自近日小紅書上有粉絲發表了一篇名為「致佘詩曼小姐的一封信」的公開信，該名粉絲表示由《金枝欲孽》開始，阿佘不同的角色都深深打動她，而且也鼓勵著她。除此之外，她也認真向阿佘提問，寫道：「真的很想聽您分享一下，在面對職業中的瓶頸時，您是怎樣調整心態、突破自我的？另外，作為公眾人物，您如何平衡事業與生活，始終保持積極向上的狀態？無論是否能收到您的迴覆，我都會一直支持您。」沒想到，粉絲居然得到阿佘本尊回覆，認真留言說：「低谷期也要蓄力，保持學習，堅持進步，永遠做好準備，等時機到了一把抓住機會全力以赴！ 關於平衡事業與生活，其實不是說一定要50%同50%的，是看你自己的選擇，你覺得自己沒有錯過生命中最重要的東西就ok。比如早些年我基本是沒有生活的，一直在拍戲，會更專注事業。那現在我希望保持工作的節奏感，會有一些取捨，不會讓自己完全被工作淹沒，我會通過生活來充電，不斷的吸取生活中的養分才能更好的去表演。總之，工作的時候我是我百分之百投入，但休息的時候，我要把時間充分的留給自己和生活。加油！」這位粉絲確實招人妒忌呢！