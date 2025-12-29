佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。

許惠菁於IG限時動態分享與契姐佘詩曼嘅合照，從相中所見，佘詩曼企喺許惠菁身後並擺出伸脷嘅趣怪表情，氣氛歡樂又溫馨；佘詩曼亦有轉戴許惠菁嘅帖文，並附上心心，可見二人感情十分好。

