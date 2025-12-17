佘詩曼現身《新聞女王2》宣傳活動 與同屆港姐冠軍翁嘉穗再聚頭

TVB台慶劇《新聞女王2》喺前日（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，當中包括女主角佘詩曼，而大會亦有邀請客戶到場，床褥品牌代表97年港姐冠軍翁嘉穗就係其中一個。

翁嘉穗同佘詩曼同為1997年香港小姐，該屆係被譽為最高質嘅一屆，除咗冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧及季軍佘詩曼之外，仲有有任葆琳、歐陽妙芝、林雅詩及劉綽琪等等。翁嘉穗及佘詩曼難得再聚頭，當然要影下相啦！翁嘉穗喺社交網站上載合照，並寫上：「今年對我來講比較特別，接受了一些新的任務，新的挑戰，但總有機會再見一些很久沒有見的朋友。繼早前和我的港姐朋友李珊珊飯敘之後，昨晚我也和與我同一屆香港小姐的佘詩曼見面，還有「新聞女王二」的主角們及台前幕後工作人員，因為昨晚是新聞女王二結局篇播映活動，而我就代表公司出席！所以特別開心，希望此劇集再創佳績，在一月的萬千星輝頒獎典禮，獲得更多殊榮！」

廣告 廣告

1997年港姐三甲－冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧及季軍佘詩曼

翁嘉穗IG

翁嘉穗IG

翁嘉穗IG

翁嘉穗IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！