消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
網民於小紅書分享了佘詩曼跌倒一刻的影片，並謂：
「佘詩曼女神一不小心摔了😱
女孩子穿高跟鞋還是得小心點啊，吓一跳
#佘詩曼 #微博之夜 #微博之夜盛典 #微博之夜內場 #佘詩曼新聞女王 #新聞女王 #港星 #明星資訊」
不少網民於帖文下留言：「昨晚到底多少人跌倒了？」、「這場地做的真的很差，那麼多人摔了」、「救命咁多人跌，舞台設計有問題吧」、「地上到處是電線。地板還滑，女星們很多都是長裙和高跟，主辦方能不能上點心。」、「我第一反應就是骨頭好，骨頭脆的都要骨折了」、「算工傷嗎？」
其他人也在看
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
古天樂喪寵幸網友 被笑似「苦笑貓」都唔嬲
【on.cc東網專訊】影帝古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、郭羨妮及滕麗名等主演電影版《尋秦記》，為求令宣傳做到無孔不入，古天樂近來就加入社交網，更樂此不疲不斷同網友、粉絲零距離交流，頻頻「寵幸」網友發文，引來大量網民留言追Post。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
非常檢控觀 ｜與好戲賴慰玲火花四濺 陳煒分半鐘談判戲晒頂級演技
劇集「嬌俏擔當」賴慰玲Winki可謂由頭帶到落尾！為了套料，公孫珀大晒美腿及S身形引誘子豪，而坊間流傳已久、恍如人體奧妙展的「俯身執File」經典畫面亦於昨晚播出。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
洛杉磯私家車失控鏟華人超市 釀3死6傷 涉事司機92歲 警列「交通意外」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國洛杉磯周四（5日）發生致命車禍，一名92歲婦人駕駛私家車撞上一架單車後失控，再鏟入一間華人超市，事件造成3死6傷。涉事司機正配合調查，並接受醫療評估。當局初步調查指，事件不是蓄意行為，正循交通事故方向調查。
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
益豐大廈大停電 物監局：港深物管公司遭書面譴責 罰款25萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】土瓜灣益豐大廈去年 7 月 26 日四座大廈停水停電，逾900戶受影響，電力不穩近四日，有居民需入住臨時庇護中心，包括兩間老人院院友。物業管理業監管局今（6 日）公布指，就港深智能管理服務有限公司（港深）在相關停電事故中專業方面有失當或疏忽，紀律委員會作出紀律制裁命令，包括對港深作出書面譴責及施加25萬元罰款。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
ICE兩度秘密遣返巴人 租用特朗普朋友私人飛機 運往約旦河西岸｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國入境及海關執法局（ICE）自美國總統特朗普再次上任後，持續擴大打擊非法移民行動，被揭曾兩度無視正當程序，租用特朗普商人朋友 Gil Dezer的私人飛機，秘密將多名巴勒斯坦男子從美國遣返至被以色列佔領的約旦河西岸，估計往返航班的成本為40萬至50萬美元（約 312 萬至 390 萬元）。人權組織批評，當局組建不透明的驅逐系統，無視程序、拆散家庭，「且沒有任何問責機制」。
露骨郵件曝光恐使奧運失焦 洛杉磯官員逼奧組委主席辭職
（法新社洛杉磯4日電） 多位洛杉磯官員要求2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼辭職，因已故性犯罪者艾普斯坦案最新一批文件揭露華瑟曼與艾普斯坦女友之間內容露骨的郵件。即便目前證據顯示華瑟曼與艾普斯坦的交集並不深，但洛杉磯地方官員仍要求他辭去2028年奧運組委會主席一職。
西甲 ｜皇馬訓練點解戴面罩？
皇家馬德里在擊敗華歷簡奴後獲得兩天休息，本周重返訓練，但周三的訓練畫面卻顯得相當不同，多名一隊球員在進行高強度訓練時，戴上了一款罕見的面罩。
消委會十大消費新聞選舉︱「啟德體育園啟用」登榜首 熱氣球節被封「最離譜」新聞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】消費者委員會今日（5 日）公布「 2025 年十大消費新聞」投票結果，活動共吸引 13,024 名市民參與。去年初啟用的啟德體育園在不足半年內吸引逾百萬人次入場，憑 5,515 票成為榜首新聞，同時以 7,530 票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為今屆投票的雙料冠軍。
《夜王》定檔初一 終極預告曝光！黃子華「歡哥」率領東日女公關年廿九落區謝票
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度強勢出擊，執導第二部賀歲力作《夜王》，與全城觀眾歡度馬年，鐵定大年初一正式華麗賀歲。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公佈。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。