佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
網民於小紅書分享了佘詩曼跌倒一刻的影片，並謂：
「佘詩曼女神一不小心摔了😱
女孩子穿高跟鞋還是得小心點啊，吓一跳
#佘詩曼 #微博之夜 #微博之夜盛典 #微博之夜內場 #佘詩曼新聞女王 #新聞女王 #港星 #明星資訊」
不少網民於帖文下留言：「昨晚到底多少人跌倒了？」、「這場地做的真的很差，那麼多人摔了」、「救命咁多人跌，舞台設計有問題吧」、「地上到處是電線。地板還滑，女星們很多都是長裙和高跟，主辦方能不能上點心。」、「我第一反應就是骨頭好，骨頭脆的都要骨折了」、「算工傷嗎？」
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
古天樂喪寵幸網友 被笑似「苦笑貓」都唔嬲
【on.cc東網專訊】影帝古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、郭羨妮及滕麗名等主演電影版《尋秦記》，為求令宣傳做到無孔不入，古天樂近來就加入社交網，更樂此不疲不斷同網友、粉絲零距離交流，頻頻「寵幸」網友發文，引來大量網民留言追Post。
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
非常檢控觀 ｜與好戲賴慰玲火花四濺 陳煒分半鐘談判戲晒頂級演技
劇集「嬌俏擔當」賴慰玲Winki可謂由頭帶到落尾！為了套料，公孫珀大晒美腿及S身形引誘子豪，而坊間流傳已久、恍如人體奧妙展的「俯身執File」經典畫面亦於昨晚播出。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
《夜王》定檔初一 終極預告曝光！黃子華「歡哥」率領東日女公關年廿九落區謝票
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，再度強勢出擊，執導第二部賀歲力作《夜王》，與全城觀眾歡度馬年，鐵定大年初一正式華麗賀歲。歡哥黃子華為答謝一早買飛支持電影《夜王》的觀眾，決定年廿九率領一眾演員親自落區到旺角見觀眾，多謝各位購買年廿九優先場及初一門票的老細支持！有關落區時間及詳情，將會稍後在《夜王》專頁公佈。
晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
篠原涼子忙拍劇唔得閒教仔？17歲大仔又爆醜聞
【on.cc東網專訊】52歲日本女星篠原涼子，近日忙於趕拍與男團SixTONES成員Jesse合演的新劇《失控的她-距離越獄還有xx天》，似乎沒有時間管教兒子。她因鬧出不倫醜聞，5年前與77歲前夫市村正親離婚後，兩人所生的17歲大仔市村優汰不時闖禍生事，日前在網
73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世
現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。
Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》3.6上線 BLACKPINK Jisoo化身疲憊上班族靠訂閱虛擬戀愛服務怦然心動
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
張柏芝與大仔澳洲被野生捕獲 Lucas身高顏值獲激讚：比大多數星二代強
張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束，並由張柏芝親力親為湊仔。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但未有透露細仔生父嘅身份。現年18歲嘅Lucas喺 今年正式入讀澳大利亞音樂學院（AIM）修讀音樂，身為媽媽嘅張柏芝喺上月底已經帶同三個囝囝飛往澳州。
《真情》唐立生棄演從商北上發展 結婚多年育有1子
【on.cc東網專訊】藝人盧慶輝當年憑經典長劇《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，更一度被力捧為小生，可惜後來因負面新聞致形象受損，之後他決定棄影從商轉往內地發展，不過去年傳出他破產的傳聞，之後更有人捕獲他在羅湖賣唱，其近況備受網民關注。
周嘉洛自爆與陳瀅少見面 關係疑降溫：自己現時係單身
現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣
58歲魏駿傑發福走樣 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我
現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。
《小小兵》將登上冬季奧運！西班牙花式溜冰好手獲授權將用《Papaya》出賽
2015 年，環球影業旗下的《神偷奶爸》系列外傳電影《小小兵》推出之後迅速席捲了全球爆紅，這些小黃人們順利吸引了觀眾們的目光。而他們超可愛的「小小兵語」也讓他們的可愛程度突破天際。其中他們那首《Papaya》也是超級洗腦的歌曲，超級抓耳，也讓西班牙花式溜冰選手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 想在即將於 6 日登場的義大利冬季奧運上把《Papaya》帶進比賽場地中使用，沒想到卻差點無法如願，因為環球影業曾一度拒絕授權，之後在事情曝光後才因為輿論壓力而放行。
Sabrina Carpenter超級碗薯片廣告公開 與「薯片佬」患難見真情
【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter日前於「格林美音樂獎」中的精彩演出惹來爭議，而近期「曝光率」爆晒燈的她接拍的薯片廣告亦於網上率先曝光，個廣告將會於本周末在年度體壇盛事美式足球「超級碗」舉行期間播放。