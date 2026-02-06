佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？

內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。

內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》

網民於小紅書分享了佘詩曼跌倒一刻的影片，並謂：

「佘詩曼女神一不小心摔了😱

女孩子穿高跟鞋還是得小心點啊，吓一跳

不少網民於帖文下留言：「昨晚到底多少人跌倒了？」、「這場地做的真的很差，那麼多人摔了」、「救命咁多人跌，舞台設計有問題吧」、「地上到處是電線。地板還滑，女星們很多都是長裙和高跟，主辦方能不能上點心。」、「我第一反應就是骨頭好，骨頭脆的都要骨折了」、「算工傷嗎？」